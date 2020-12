vor 36 Min.

Rückblick im Rieser Feuilleton: Kultur in der Krise

So sieht eine Veranstaltung in der Alten Bastei unter Einhaltung der Abstandsregeln aus: Nur Familien und Kleingruppen durften zusammensitzen, jede zweite Reihe wurde freigelassen. Etwa 160 Besucher fanden auf diese Weise beim Poetry Slam in der Freilichtbühne Platz. Links vorne Moderator Jens Hoffmann.

Plus Das Jahr 2020 ist ein extrem hartes für die Kulturschaffenden im Ries. Es zeigt sich: Kunst und Kultur sind durch nichts zu ersetzen

Von Peter Urban

Die Corona-Pandemie hat uns allen im Laufe des vergangenen Jahres viele kulturellen Erlebnisse genommen. Schon allein das, was im Ries an Kulturveranstaltungen dem Virus zum Opfer gefallen ist, würde Bände füllen: Lässt man auch nur die jährlich wiederkehrenden Events vor dem inneren Auge Revue passieren, wie das Blasius-Festival, den Starkbieranstich, die Residenzkonzerte, das Violinfestival, die Freilichtbühne Alte Bastei, das Störenfried-Festival, die Nördlinger Museumsnacht, das Wudzdog-Open-Air, Der Krater bebt, das Kulturforum, die Rieser Kulturtage, das Dramatische Ensemble, Summer in the City und so weiter, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Von Mess’ und Staben und allen anderen „Volksfesten“ gar nicht gesprochen.

Das Gros allerdings machen ja die vermeintlich kleinen Veranstaltungen aus, die immer wieder überragende und oft genug überraschend eindrückliche Erlebnisse bieten: Lesungen, Vernissagen, Konzerte wie die im gleichnamigen Reimlinger Stadel, in der Alten Schranne, in der St.-Georgs- oder Jakobs-Kirche oder an vielen weiteren Spielstätten.

Kultur im Ries ist durch nichts zu ersetzen

Nichts von alledem ist uns geblieben, könnte man meinen. Doch das ist im Nachhinein betrachtet nicht ganz richtig. Freilich gab es nur jeweils eine neue Ausstellung des Heimatmuseums Oettingen (dafür umso eindringlicher) und zwei (Lebensraum Feuchtgebiete/Die Honigmacher) im Museum Kulturland Ries, doch gänzlich eventlos waren wir nicht. Lassen Sie uns das „kulturelle Seuchenjahr“ einmal durchgehen, freilich wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit: „Queenmania“ fand im Januar im Klösterle vor vollem Haus statt, eine bemerkenswert gute Hommage an Freddie Mercury. Das Kinokabarett schloss erst am buchstäblich letzten „freien“ Tag, dem 14. März, mit Willy Sommerwerk. Schon vorher, Anfang Februar, fand die grandiose Abriss-Performance „Winteratelier“ auf dem Binninger-Gelände statt. Dann war zunächst komplett Schluss, bis sich nach dem ersten Lockdown die Kultur wieder etwas Luft verschaffen konnte. Und das gelang vor allem mit dem Highlight „Kunst zei(g)t“ im Projektraum Löpsinger Straße. Eine rasant präsentierte Wechsel- und Dauerausstellung meist regionaler Künstler, die eine vorher sicher nicht geahnte Resonanz beim Publikum auslöste.

Im Juni gab es in Nördlingens Fußgängerzone „LuftArt Reloaded“ und auch die „Musik am Marktplatz“ und die Orgelmusik zur Marktzeit kehrten zurück. In Oettingen picknickte man im Museumshof bei „Kunst & Kulinarik“, anstatt Jakobi-Kirchweih zu feiern und man slammte Poetry beim Open Air auf der Nördlinger Freilichtbühne.

Auch das Forum Junge Kunst fand wieder eine außergewöhnliche Location, um, wie jedes Jahr, junge Kunst zu präsentieren. Sogar „Tits & Jazz“ bekam man bei der Burlesque-Show in der Alten Bastei zu sehen. „LuftArt Light“ wurde dann als mehr oder weniger spontane Idee von der Stadt Nördlingen ins Leben gerufen, 15-mal „Kunst an der Fahne“ waren das beeindruckende Ergebnis.

In Oettingen veranstaltete man anstatt des ursprünglich geplanten 1. Oettinger Kultursommers noch eine „Musik-Schatz-Suche“ unter freiem Himmel: Eine äußerst kreative Idee, die im Rahmen des coronabedingt Möglichen ausverkauft war, aber dennoch viel mehr Besucher verdient gehabt hätte.

Mit dem beginnenden Herbst schien sich zunächst einmal wieder vieles normalisieren zu können: Der traditionelle „Tag des offenen Denkmals“ fand statt, das Nördlinger Projekt „Kunst zei(g)t“ schloss mit einer wundervollen Stühle-Performance der – natürlich ebenfalls deutlich abgespeckten – Interkulturellen Wochen. In St. Georg zelebrierten Kordes/Tetzlaff/Godejohann mit Jürgen Sonnentheil eine sensationelle „Rhapsody in Blue“.

Im Sommer wenige Höhepunkte

Nun also geht es wieder los, mochte man gedacht haben anlässlich der weiteren kulturellen Höhepunkte, wie der in jeder Beziehung glänzenden Glasausstellung in der Nördlinger Alten Schranne und den beiden weiteren Glanzpunkten in St. Georg, „Musik/Raum/Liturgie“ und dem „Amerikaner in Nördlingen“, Jens Korndörfer mit seinem zauberhaften Orgelkonzert.

Dass es nach dem hippen Rap-Contest-Finale im Oettinger Schloss-Festsaal und einem schwäbischen Leckerbissen im Nördlinger Klösterle, Herrn Stumpfes Zieh- und Zupf-Kapelle, schon wieder vorbei sein sollte mit der künstlerischen Freiheit – und zwar buchstäblich – war dann doch wieder ein veritabler Schock.

Ein Schock, der bis jetzt andauert und schmerzt. Dennoch haben wir erstaunlich viel erleben dürfen, wie die geballte Aufzählung auch unterstreicht. Doch eines zeigt die Krise trotz aller Trostversuche ungeschminkt: Kunst und Kultur ist durch nichts zu ersetzen. Es mag sein, dass bildende Kunst ohne oder mit begrenztem Publikum möglich ist. Musik, Theater, Kabarett und Lesungen ohne die volle Power eines Publikums sind, um abschließend einen Philosophen, hier Loriot, zu bemühen, „möglich, aber sinnlos“.

