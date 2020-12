vor 19 Min.

Rückblick in Möttingen: Der Boom hält an

Plus Die Einwohnerzahlen in Möttingen steigen erneut. Vor allem junge Familien fühlen sich im Südries wohl. Ärger brachte heuer die B 25, die manche um den Ort, andere weiter mittendurch sehen wollen.

Von Bernd Schied

Trotz erschwerter Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie ging 2020 die positive Entwicklung der Gemeinde Möttingen weiter. Der „Boom“ der Vorjahre hielt an, was am deutlichsten anhand der erneut gestiegenen Einwohnerzahlen sichtbar wird.

Gerade bei jungen Familien, die eine gute Nahversorgung und Infrastruktur in der Kinderbetreuung wünschen, gilt Möttingen als attraktiv. Die Gemeinde punktet ebenso mit ihrer günstigen Verkehrsanbindung nach Nord und Süd durch die Bundesstraße 25, wenngleich diese Verkehrsachse den Bürgern durch das stetig ansteigende Schwerlastverkehrsaufkommen zunehmend Sorgen und Ärger bereitet.

Abschied von Bürgermeister Erwin Seiler

Eine Zäsur gab es in der ersten Jahreshälfte bei den Kommunalwahlen im März. Bürgermeister Erwin Seiler räumte nach zwölf Jahren freiwillig den Chefsessel im Rathaus und machte Platz für seinen Nachfolger Timo Böllmann. Rückblickend wird Seiler unisono eine erfolgreiche Amtszeit bescheinigt. Viele Infrastrukturvorhaben hatte er zusammen mit seiner Verwaltung und den Gemeinderäten angestoßen und umgesetzt und damit die Weichen für die Zukunft gestellt. Dazu zählt auch sein Engagement in Zusammenhang mit dem neuen Bürgerzentrum. Ohne Seiler, da ist man sich in Möttingen einig, wäre dieses Großprojekt für die Bürger, die Vereine und die evangelische Kirchengemeinde nicht realisiert worden.

Mit seinem Abschied vom Bürgermeisteramt ist der 61-jährige Appetshofener allerdings nicht von der kommunalpolitischen Bühne verschwunden. Er ist weiterhin Kreisrat, stellvertretender Vorsitzender der PWG im Landkreis und seit Mai einer der Stellvertreter von Landrat Stefan Rößle, ein Amt, das er mit sichtlicher Freude ausübt.

Nachfolger im Rathaus wird Timo Böllmann

Seinem Nachfolger Timo Böllmann hat Erwin Seiler große Fußstapfen hinterlassen. Böllmann setzt neben den bereits von seinem Vorgänger initiierten Projekte auch eigene Akzente. So liefen beispielsweise vielversprechende Gespräche für den Bau einer Tagespflegeeinrichtung in Möttingen, eine Idee Böllmanns aus dem Wahlkampf.

Konkrete Überlegungen hat die Gemeinde im Laufe des Jahres auch im Zusammenhang mit der Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen entwickelt. Wegen großer Nachfrage sind zusätzliche Krippenplätze erforderlich, die zeitnah zunächst in Appetshofen geschaffen werden sollen, wofür ein Anbau an den bestehenden Kindergarten infrage käme. Handlungsbedarf gibt es zudem in Möttingen. Dort wird derzeit der Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen durch ein Gutachten ermittelt, das später Grundlage für die Erweiterung des Kindergartens in der Kirchgasse sein wird.

Mit dem Zuzug von immer mehr Menschen in die Gemeinde und der Bereitschaft junger Möttinger, in ihrem Heimatort zu bleiben, sind neue Baugebiete erforderlich. Deshalb wurde in Balgheim und Enkingen damit begonnen, neue Wohnbereiche zu erschließen. Bedarf gibt es darüber hinaus in Appetshofen und Kleinsorheim.

Im Kernort Möttingen selbst tritt die Gemeinde allerdings mit weiteren Ausweisungen auf die Bremse. Hier entstand erst das neue Baugebiet „Römerweg“, wo über 20 Plätze zur Verfügung stehen. Zusätzlichen Wohnraum gibt es demnächst innerorts. Im Gebiet „Spanäcker“ baut ein privater Investor 28 Wohnungen in unterschiedlichen Größen in sechs Mehrfamilienhäusern.

Eingeleitet hat die Gemeinde die weitere Breitbanderschließung mit schnellem Internet. Derzeit verfügt sie zwar über ordentliche Bandbreiten, wie es in der Verwaltung heißt. Allerdings würden diese den Anforderungen in der Zukunft nicht mehr genügen. Deshalb prüft Möttingen den Einstieg ins „Gigabit-Zeitalter“ durch die Teilnahme an einem entsprechenden Förderprogramm des Freistaates Bayern, aus dem Zuschussmittel für Glasfaseranschlüsse generiert werden können.

Begonnen hat zwischenzeitlich die erwartete kontroverse Debatte über den Verlauf einer künftigen Umgehungsstraße Möttingens im Zuge der B 25 (wir berichteten). 2021 will das Staatliche Bauamt Augsburg einen Trassenvorschlag machen. Zwei Alternativen kristallisierten sich zum Jahresende heraus: Eine Nordumfahrung relativ eng am Ortsrand, sowie eine „Null-Lösung“, die die Beibehaltung der jetzigen Ortsdurchfahrt mit entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen vorsieht.

