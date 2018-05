vor 16 Min.

Ruhestörer beleidigt Polizisten

Vier Polizisten wurden in Oettingen mit üblen Schimpfworten beleidigt.

In Oettingen wurde ein polizeibekannter Mann ausfällig gegenüber den Beamten, die ihn beruhigen wollten.

Am Samstag Nachmittag hat sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oettingen bei der Nördlinger Polizei beschwert. Sein Hausmitbewohner lasse wieder einmal überlaute Musik laufen und habe zudem längere Zeit laut herumgeschrien, so die Beschwerde. Da der Lärmverursacher laut Polizeibericht bereits hinlänglich bei der Polizei bekannt ist, sind zwei Streifenbesatzungen zu dem Einsatz gefahren.

Während des erforderlichen polizeilichen Einschreitens beleidigte der Mann alle vier Polizeibeamten mit üblen Schimpfwörter. Außerdem beleidigte er auch noch den Beschwerdeführer. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (pm)

Themen Folgen