11:02 Uhr

Ruhige Silvesternacht, aber: Polizei muss Brand im Abfalleimer löschen

Weggeworfener Böller setzt in Deiningen Müllreste in Brand. Mehrere Personen während der Ausgangssperre erwischt.

Am Silvesterabend gegen 20 Uhr warf ein bislang Unbekannter einen Böller in den Abfalleimer der Netto-Filiale in Deiningen. Dadurch fing der Abfalleimer Feuer und schmolz. Durch die alarmierte Streifenbesatzung konnte das Feuer gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr Deiningen wurde ebenfalls alarmiert und prüfte die Resthitze der Mülltonne. Es sei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100 Euro entstanden, berichtet die Polizei.

Weiter berichtet die Polizeiinspektion Nördlingen, dass im Rahmen von Verkehrskontrollen in der Silvesternacht mehrere Personen angetroffen wurden, die mit ihren Pkw umherfuhren, obwohl sie keinen triftigen Grund hatten, ihre Wohnungen zu verlassen. Alle bekommen eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. (pm)

