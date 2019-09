24.09.2019

Rundgang durchs neue Feuerwehrhaus

In Alerheim wird derzeit das ehemalige Gebäude einer Spedition umgebaut. Neben der Verwaltung und dem Bauhof wird darin auch die Feuerwehr untergebracht

Von Corinna Grimmeißen

Mehr als 100 Freiwillige Feuerwehren aus dem Regierungsbezirk Schwaben haben sich am vergangenen Sonntag der Bevölkerung präsentiert. Beim „Schwäbischen Feuerwehrtag“ war auch in den Gemeinden im Landkreis Donau-Ries für Jung und Alt etwas geboten. Nach dem Motto „Reinschauen bei der Feuerwehr“ öffnete – neben vielen anderen – die Freiwillige Feuerwehr Alerheim mit ihren Ortsfeuerwehren aus Bühl, Rudelstetten und Wörnitzostheim die Tore des neuen, fast fertig gestellten Feuerwehrhauses in der Fessenheimer Straße.

Alerheims Bürgermeister Christoph Schmid führte die Besucher durch die noch leer stehenden, weißen Räumlichkeiten des Hauses. Seine Erklärungen halfen zu erahnen, wie es in den Innenräumen zukünftig aussehen wird und wie sie genutzt werden. Getrennte Umkleideräume für Männer und Frauen und die Jugendfeuerwehr und separate sanitäre Anlagen sind nur ein Beispiel für den neu gesetzten Standard des Feuerwehrhauses.

Besonders freut sich Kommandant Steffen Kluger über die gemeinsame Nutzung des Anwesens mit dem Bauhof und der Gemeinde, denn so beschränke man sich auf kurze Wege und reduziere den zeitlichen Aufwand für die Organisation und die Bewältigung gemeinsamer Aufgaben, weil vieles innerhalb des Grundstücks geklärt werden kann. Anders als bei den meisten neuen Feuerwehrhäusern im Umkreis wurde das Gebäude nicht komplett neu errichtet, sondern nur umgebaut.

Ursprünglich befand sich eine Spedition auf dem Anwesen. Weil die sich aber verkleinerte, stellte der Inhaber im Jahr 2015 sein Gelände zum Verkauf aus. Die Gemeinde Alerheim war damals schnell hellhörig geworden und kaufte das Bauwerk.

Jetzt mietet die Spedition noch einen kleinen Teil des Hofes als Stellplatz für Lastkraftwagen. Die Räumlichkeiten der Transportfirma eignen sich optimal für die Nutzung als Feuerwehrhaus und auch für den Bauhof. Große Geräte und die Feuerwehrautos können problemlos in der ehemaligen LKW-Waschstraße und auf anderen Stellplätzen untergebracht werden.

Auch das Gemeindearchiv hat einen neuen, großzügigen Raum im Obergeschoss des Hauses gefunden. Zuvor waren die Dokumente jahrelang in einer Garage gelagert. Insgesamt liegen die Kosten für die Umbaumaßnahmen mit Grundstück und Innensanierung bei rund 2,1 Millionen Euro. Dabei steuert der Staat für das Feuerwehrhaus einen Zuschuss von 186000 Euro bei.

Bürgermeister Schmid waltet in diesem Gebäude bereits seit drei Jahren seines Amtes – bis Ende diesen Jahres wird nun auch die Feuerwehr dort eine neue Bleibe finden. Die offizielle Einweihung wird voraussichtlich im April 2020 stattfinden, wenn dann auch der allerletzte Feuerwehrhelm am richtigen Platz hängt. Auf dem großzügigen Gelände war also nicht nur am Wochenende genügend Platz für eine ausführliche Präsentation der Arbeit und Aufgaben der Feuerwehr, sondern sollte auch in Zukunft eine Fläche für Übungen und Schulungen der Freiwilligen Hilfsorganisation frei bleiben.

