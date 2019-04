vor 47 Min.

SEK-Einsatz in Utzmemmingen: Angehörige verletzen Vater schwer

SEK in Utzmemmingen.

Ein Familienvater wollte seine Kinder von seiner Schwiegerfamilie abholen. Kurze Zeit später rücken fast 30 Polizisten an. Was sich in Utzmemmingen zugetragen hat.

Durch Schläge wurde ein 37-Jähriger am Mittwochabend nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Der Mann wollte seine drei minderjährigen Kinder, die sich absprachegemäß bei dessen Schwiegerfamilie in der Siemensstraße aufhielten, gegen 22.30 Uhr nach Hause zurückholen.

SEK-Einsatz in Utzmemmingen: Familienvater von Angehörigen attackiert

Hierbei kam es zur Auseinandersetzung. Der 37-Jährige wurde von mehreren Angehörigen der Schwiegerfamilie attackiert und massiv geschlagen. Der Geschädigte konnte fliehen und entfernte sich mit seinem Pkw. Er begab sich zum Polizeirevier in Nördlingen und meldete den Vorfall.

Anschließend wurde er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass die Personen in dem betreffenden Haus Zugriff auf scharfe Schusswaffen haben könnten.

Fast 30 Polizeibeamte bei SEK-Einsatz in Utzmemmingen

Es wurden deshalb 27 Polizisten nach dort verlegt und das Spezialeinsatzkommando sowie Vertreter des Rettungsdienstes angefordert. Letztlich verließen die Personen freiwillig das Haus.

Acht männliche Personen im Alter zwischen 15 und 62 Jahren wurden vorläufig festgenommen und auf verschiedene Dienststellen gebracht.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden zwei Schreckschusswaffen sowie scharfe Munition aufgefunden und sichergestellt. Die Mutter der drei Kinder kam vor Ort und übernahm sie in ihre Obhut. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

