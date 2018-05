vor 40 Min.

SPD: Stellplatzgebühr für Wohnmobile

Die Genossen wählen ihren Vorstand und diskutieren über das Wörnitzfreibad

Martina Krommrei ist als Vorsitzende der Oettinger SPD bestätigt worden. Im Gasthaus „Goldene Gans“ wurden auch die anderen Mitglieder des Vorstandes mit 100 Prozent der Stimmen gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Rowitha Riedelsheimer ist zukünftig alleinige Stellvertreterin. Bestätigt als Kassier wurde Christian Zuber. Als Schriftführerin fungiert in Zukunft Bettina Sieben und löst Robert Straka ab, der zukünftig Beisitzer ist, genauso wie Frank Schwerin, Karl Riedelsheimer und Helmut Graf. „Mit dieser Wahl ist auch für die nächsten zwei Jahre eine erfolgreiche Arbeit der Partei gewährleistet“, so Krommrei.

Beim Punkt „Aktuelles aus dem Stadtrat“ erläutert Fraktionsvorsitzender Robin Bhattacharyya die neuen, verkürzten Öffnungszeiten für das Wörnitzfreibad. Um das Defizit auf 130000 Euro zu beschränken, sei auch die tägliche Öffnungszeit um eine Stunde verkürzt worden. Es ergab sich eine lebhafte Diskussion über die Zukunft des Flussbades. Zum einen sei man einhellig der Meinung gewesen, so die Pressemitteilung, dass es vollkommen normal sei, dass der Betrieb des Bades nicht kostendeckend sein könne. Dennoch sei es für den Tourismus und vor allem für die Lebensqualität eminent wichtig, Freizeitmöglichkeiten zu bieten. Auch das mache eine Stadt aus. Deswegen müssten Kosten von der Stadtkasse zu einem gewissen Teil übernommen werden, wenn Oettingen lebenswert und familienfreundlich bleiben will. „Diesen „Luxus“ muss man sich leisten“, betonte Bettina Sieben.

Zum anderen wurde kritisiert, dass das im Wettbewerb erstellte Gesamtkonzept klarer umgesetzt werden müsse. Viele hätten den Eindruck, dass planlos vorgegangen werde und die Stadt die Erreichung wichtiger Ziele aus den Augen verliere. „Nicht die Details, sondern das große Ganze muss im Vordergrund stehen“, argumentierte Kreisrätin Ursula Straka und erinnerte an den Ausbau und die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes, die nur halbherzig weiterverfolgt werden. In diesem Zusammenhang wurde mehrfach die Forderung laut, die hohen Investitionskosten durch das Erheben einer Stellplatzgebühr zu einem gewissen Teil abzumildern. Karl Riedelsheimer schlug vor, dass der Kassier des Freibades die Stellplatzgebühr erheben könnte. Der Wohnmobilstellplatz ist nach Ansicht der Oettinger Genossen ein wichtiger Zweig, um den Tourismus voranzubringen. „Unsere Zukunft liegt weniger in Industrie und Handel, sondern vielmehr im Tourismus und der Liebenswürdigkeit des Städtchens. Dazu gehört es aber auch, Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen, alte Gebäude zu erhalten und Erholungsmöglichkeiten zu fördern“, so die Vorsitzende Krommrei. (pm)

