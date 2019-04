25.04.2019

SPD macht sich für Bienen stark

OB-Kandidatin Rita Ortler äußert sich zum Thema Glyphosat

Die SPD hat in der Nördlinger Fußgängerzone 500 Samentüten in einer Solidaritätsaktion zum Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“ – beziehungsweise Artenvielfalt – verteilt. Den Initiatorinnen Luise Müller, Laura Schwetz und Gabriele Fograscher ging es unter anderem darum, Bewusstsein im Kleinen zu wecken. Die Beschenkten sollen dazu angeregt werden, selber etwas zur Artenvielfalt beizutragen. Von vielen Passanten sei die Aktion gelobt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD.

Neben den Samentüten wurden Flyer und Infos zur Europawahl verteilt. „Tun wir mit der heutigen Aktion etwas im Kleinen für die Artenvielfalt, so können bei der Europawahl die Weichen für einen Klimaschutz im größeren Rahmen gestellt werden“, so die Oberbürgermeisterkandidatin der SPD, Rita Ortler. Sie zeigte sich erfreut, dass sich die SPD auf EU-Ebene für das generelle Verbot von Glyphosat bis 2023 stark macht. Durch dieses Spritzmittel würden Wildpflanzen vernichtet und damit auch der Bestand an Vögeln, Insekten und Bienen reduziert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Es sei deshalb nur logisch, dieses Mittel gänzlich zu verbieten.

Der Stadtrat Nördlingen sei schon einen Schritt weiter, so die Sozialdemokraten, er habe den Einsatz von Glyphosat auf allen städtischen Flächen verboten. Weiter wichtig und richtig sei die Forderung der SPD, die Subventionen für Betriebe an soziale, ökologische und arbeitsrechtliche Kriterien zu binden, so Jürgen Greiner.

Besonders Betriebe, die mehr als gefordert für die Umwelt tun, könnten gezielte finanzielle Unterstützung über die KfW Förderbank bekommen. (pm)

