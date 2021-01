vor 42 Min.

Sachbeschädigung in Nördlinger Kleingartenanlage

Ein Unbekannter schlägt die Scheibe einer Gartenhütte in Nördlingen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat im Tatzeitraum von Donnerstag, 17. Dezember 2020 bis Freitag, 8. Januar 2021, das Fenster einer Gartenhütte in Nördlingen eingeschlagen. Dies teilte den Polizeibeamten eine 59-Jährige am Freitagnachmittag mit. Die Gartenhütte befindet sich in der Heimgartenanlage „Am hohen Weg“. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizeibericht rund 100 Euro. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

