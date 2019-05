10:04 Uhr

Sachbeschädigungen in Nördlingen und Wallerstein: Tausende Euro Schaden

In Nördlingen und Wallerstein gab es am Wochenende mehrere Fälle von Sachbeschädigungen. Mit einem Pflasterstein wurde die Windschutzscheibe eines Autos eingeworfen.

Bei der Polizei Nördlingen sind am Wochenende mehrere Fälle von Sachbeschädigung angezeigt worden. In Nördlingen hat ein Unbekannter am Sonntag nach Angaben der Polizei ein Glasdach in der Heidenheimer Straße beschädigt. In der Nacht auf Sonntag wurden in der Kerschensteiner und der Riomer Straße an zwei parkenden Autos die Reifen zerstochen. Die Windschutzscheibe eines Autos wurde mit einem Pflasterstein eingeworfen. In Wallerstein verbog ein Unbekannter von Freitag auf Samstag in der Hermann-Ritzer-Straße zwei Metallschilder. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Beamten suchen nach Zeugen, Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

