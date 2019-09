vor 22 Min.

Sag’s den Rieser Nachrichten

Redaktion am 5. Oktober in Halle D

Jeden Morgen lesen Sie die Namen der RN-Redakteure in Ihrer Zeitung. Doch wer sind die Menschen dahinter? Lernen Sie uns auf der Donauries-Ausstellung in Nördlingen am kommenden Samstag, 5. Oktober, kennen. Das Redaktionsteam – Leiterin Martina Bachmann, ihr Stellvertreter Robert Milde, Verena Mörzl, Anja Ringel und Jan-Luc Treumann – werden von 10 bis 12.30 Uhr am Stand der Rieser Nachrichten in Halle D vor Ort sein und Ihnen Rede und Antwort stehen.

Selbstverständlich freuen sich alle Kollegen über Anregungen. Vielleicht haben Sie eine Idee für ein Thema, das unbedingt in die Zeitung muss? Vielleicht kennen Sie einen Menschen, dessen Leistung und Engagement einmal besonders herausgestellt werden sollte? Oder Sie ärgern sich über etwas, das wir besser machen können? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch. Gerne plaudern wir auch einfach ein bisschen mit Ihnen. Denn wir möchten Sie auch kennenlernen und wissen, für wen wir unsere Berichte schreiben und unsere Fotos anfertigen.

Sollten Sie darüber hinaus Fragen zur Umstellung unseres Whatsapp-Newsletters haben, dann beantworten wir diese an diesem Samstag ebenfalls gerne. Also: Wir sehen uns hoffentlich, am Samstag, 5. Oktober, auf der Donauries-Ausstellung in Halle D. Ihre RN-Redaktion

