24.05.2019

Sanierung: Neuer Glanz für den Kirchentag

Im Bildungszentrum stehen mehrere Festakte bevor

Von Peter Tippl

„Orientierung finden, Leben gestalten“ bietet das Evangelische Bildungszentrum (EBZ) Hesselberg seit fast 70 Jahren im ländlichen Raum um den Hesselberg an und hat sich dabei immer wieder an den Menschen ausgerichtet – mit Blick auf die Herausforderungen und Bedürfnisse zwischen Franken und Schwaben und auch in baulicher Hinsicht. Die Bildungseinrichtung auf Mittelfrankens höchster Erhebung hat in fast vierjähriger Bauzeit zwei Gästehäuser und das Hauptgebäude umfassend saniert und feiert am Donnerstag, 30. Mai, mit einem Festgottesdienst mit Oberkirchenrat Detlev Bierbaum die Einweihung. Mit sensibler Hand gingen die beiden Architekten Sepp Ruhland (Dinkelsbühl) und Klaus Gerbing (Gunzenhausen) in enger Abstimmung mit dem Team vom EBZ und der Landeskirche an die Aufgabe heran.

24 neu gestaltete Zimmer im Gästehaus

Die charakteristische Ansicht des Hauptgebäudes blieb erhalten und zugleich wurde die Landschaft um den Hesselberg durch einen „Clou“ einbezogen. In den 24 neugestalteten Zimmern im Gästehaus 6, der ehemaligen Fachschule für Familienpflege, und Gästehaus 1 wurden die Pflanzen des Hesselbergs in die Zimmer geholt. Die Duschen wurden großformatig mit blühendem Türkenbund, Salbei oder Thymian ausgekleidet und dazu sind Bilder dieser am Hesselberg beheimateten Pflanzen in allen Räumen präsent. Die Barrierefreiheit wurde mit einem Aufzug umgesetzt. Am Hauptgebäude wurde eine Erweiterung angebaut und auf die aus den 1970er Jahren stammende Architektur angepasst.

Einweihung kurz vor dem bayerischen Kirchentag

In diesem Anbau befinden sich helle und lichtdurchflutete Aufenthalts- und Besprechungsräume und im obersten Geschoss die neue Kapelle. Die Baumaßnahmen wurden während des laufenden Betriebs durchgeführt und für die Gäste freut sich das EBZ-Team um Pfarrer Christoph Seyler, Verwaltungschef Wolfgang Wagner, Studienleiterin Beatrix Kempe, Hauswirtschaftsleiterin Anita Spatz und Koordinatorin Dr. Christine Marx über den geglückten Abschluss und bevorstehende Einweihung. Kurz vor dem Bayerischen Kirchentag am Pfingstmontag, 10. Juni, mit dem Landesbischof. Als Bausumme waren 4,6 Millionen Euro veranschlagt, rund vier Millionen Euro hat die Landeskirche beigesteuert, der Rest aus Eigenmitteln des EBZ und über Spenden getragen. Der Festgottesdienst mit Oberkirchenrat Bierbaum findet am 30. Mai um 17 Uhr statt, anschließend offizielle Übergabe des Gebäudes und Grußworte. Voraussichtlich im Oktober findet ein „Tag der offenen Tür“ statt, zu dem die Bevölkerung der Region herzlich eingeladen wird und die neuen Räumlichkeiten und Umbaumaßnahmen besichtigen kann.

