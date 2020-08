12:00 Uhr

Sanierung oder Neubau der Kita, Frau Bürgermeisterin?

Plus Ederheims Bürgermeisterin Petra Eisele zieht Bilanz nach ihren ersten 100 Tagen im Amt.

Von Matthias Link

Frau Eisele, wie war Ihr Einstieg ins neue Amt?

Petera Eisele: Ganz gut, ich habe mich im neuen Amt gleich wohlgefühlt und stecke schon mitten in der Arbeit.

Wie haben Sie sich in das neue Amt eingearbeitet?

Eisele: Ich habe mich inzwischen schon gut eingearbeitet. Dem neuen Gemeinderat darf ich Dank sagen, dass er mir mit Rat und Tat zur Seite steht, ebenso wie die ausgeschiedenen Mitglieder. Mitte Juli habe ich auch an einem dreitägigen Bürgermeisterseminar in Bad Windsheim teilgenommen.

Sie hatten im Wahlkampf angekündigt, die bereits laufenden Projekte fortzuführen. Womit sind Sie bereits vorangekommen?

Eisele: In Hürnheim gehen die Kanalbauarbeiten weiter, dort stellen wir vom Misch- auf das Trennsystem um. Den dortigen Straßenausbau haben wir in der vorletzten Gemeinderatssitzung beschlossen. Wir suchen momentan auch nach Möglichkeiten, die Linde in Hürnheim, die von den Arbeiten betroffen ist, zu erhalten. In Ederheim haben wir inzwischen das Alte Schulhaus vor der Kirche, das bis in die 1960er-Jahre in Betrieb war, und das benachbarte Atzlerhaus, das bis 2019 noch als Asylbewohnerheim genutzt wurde, abgerissen – das geschieht im Rahmen der Förderinitiative „Innen statt Außen“. Gerade sind die Bagger abgefahren und wir warten jetzt auf den Grabungstechniker für die Erdbauarbeiten. Das neue Areal soll in die Umstrukturierung des Friedhofs einbezogen werden. Beim Baugebiet Westliches Ederheim ist der Tiefbau sehr gut gelaufen, die Arbeiten sind am Freitag beendet worden. Mitte September kommt dann der Straßenbau und die Versorgungsleitungen werden verlegt.

Die Mehrzweckhalle gehört auch zu den laufenden Projekten.

Eisele: Bei der Mehrzweckhalle müssen wir als nächstes die Brandschutzauflagen abarbeiten, wofür ich die Unterlagen schon herausgesucht habe. Im Keller der Halle befindet sich eine Kegelbahn, die immer mal wieder angefragt wird und die wir wieder nutzbar machen wollen.

Wie steht es um den Kauf und die Renovierung der Kita?

Eisele: Gekauft hat den Kindergarten noch meine Vorgängerin. Ich komme soeben vom Gespräch mit den Architekten, bei dem wir uns im Kindergarten den Ist-Zustand angesehen haben. Der Architekt wird uns Vorschläge machen, was man daraus machen kann, und die Gemeinde wird sich diesbezüglich mit dem Landratsamt in Verbindung setzen. Da das Gebäude schon alt ist, prüfen wir beide Möglichkeiten: Die Sanierung oder einen Neubau.

Der Musikverein hat eine Förderung beantragt. Daraufhin stellte sich heraus, dass es in der Gemeinde keine allgemeingültigen Grundsätze zur Vereinsförderung gibt. Wie weit sind Sie mit der Ausarbeitung einer Satzung?

Eisele: Wir sind in den letzten Zügen. In der vorletzten nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung haben wir die Satzung vorgestellt und gesehen, dass sie noch einen Feinschliff benötigt, der in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses erarbeitet wird. Vor der Verabschiedung im Gemeinderat wird die Satzung noch den Vorstandsmitgliedern des Vereins vorgestellt, da diese wieder einen anderen Blickwinkel haben.

In Hürnheim gibt es immer wieder Probleme mit Rasern auf der Kreisstraße. Die Idee, eine stationäre Blitzersäule zu errichten, wurde verworfen, da sie zu teuer sei und da unter den Temposündern vor allem Einheimische seien. Was werden Sie gegen das Problem unternehmen?

Eisele: Wir hatten Ende Juni einen Ortstermin mit Mitarbeitern des Landkreises und den Anwohnern. Dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die Polizei mehr blitzen soll. Die Gemeinde hat auch eine zweite mobile Geschwindigkeitsanzeige für circa 2000 Euro bestellt, um in beiden Richtungen eine Anzeigetafel aufstellen zu können. Die Anwohner berichten, dass die Geschwindigkeitsanzeige eine Wirkung habe. Die Anzeigen können im gesamten Gemeindebereich genutzt werden, aber verstärkt in Hürnheim.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Eisele: Sehr positiv, es macht großen Spaß und ich erhalte Unterstützung von allen Gemeinderatsmitgliedern. Ich finde es auch gut, wenn wir diskutieren, dass wir die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, da bin ich um jeden Einzelnen froh. Man hat im Gemeinderat dadurch verschiedene Perspektiven.

