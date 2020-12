vor 4 Min.

Schäden durch Böller können teuer werden

Versicherer weisen auf die Rechtslage bei Schäden durch Feuerwerke hin. Demnach kann es unter Umständen teuer werden.

Dieses Jahr werden die meisten Silvesterpartys durch die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Kontaktbeschränkungen ausfallen. Auch das bundesweite Verkaufsverbot für Feuerwerke wird dazu führen, dass weitaus weniger geböllert wird. Trotzdem werden es wahrscheinlich einige Unbelehrbare krachen lassen, ohne Rücksicht auf die derzeit angespannte Situation in den Krankenhäusern. Doch Feuerwerks-Fanatiker sollten jenseits etwaiger Strafen wegen Ordnungswidrigkeit, die einzelne Kommunen aufgrund des Verbotes für bestimmte Plätze verhängen können, bedenken, dass durch Feuerwerke entstandene Schäden teuer werden können.

„Wird das Zünden von Silvesterkrachern erlaubt, kommt es auf die Umstände des Schadensfalles an, ob Versicherungen Schadensersatz leisten“, informiert Karl Aumiller, Sprecher des Bezirksverbandes Augsburg im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Bei vorsätzlicher Schädigungsabsicht zahlt keine Versicherung, bei grob fahrlässigem Verhalten sollten Versicherte darauf achten, dass ihr Vertrag auch diesen Sachverhalt noch abdeckt. Ansonsten warten sie hier vergeblich auf die Regulierung des Schadens.“

Bei Verletzungen und körperlichen Schäden kann es sehr teuer werden

Für Schäden in der Wohnung, an Kleidung und Elektrogeräten sei die Hausratversicherung zuständig. Die für das Haus bestehende Wohngebäudeversicherung übernehme die Reparaturen am Gebäude, so Aumiller weiter. Wer sich beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern verletze, erhalte die anfallenden Heilbehandlungskosten von der Krankenversicherung ersetzt. Für selbst verschuldete Silvesterunfälle, die zur Invalidität führen, könne die private Unfallversicherung aufkommen. Ist das Auto in Brand geraten, zahle die Kaskoversicherung, es gebe dafür keine Rabattrückstufung. Die Vollkaskoversicherung leiste darüber hinaus Schadenersatz, wenn Autos in der Silvesternacht mutwillig beschädigt wurden.

Anders als bei Sachschäden, wird es bei Verletzungen und bleibenden körperlichen Schäden sehr teuer. Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungen können dann versuchen, Behandlungskosten und Rentenzahlungen von den Verursachern zurückzuholen. Auch Feuerversicherungen fordern oft Zahlungen zurück, wenn ein Täter ermittelt wurde. Wird diesem sogar eine Schädigungsabsicht oder Umgang mit nicht silvesterüblichen Explosivstoffen nachgewiesen, darf seine private Haftpflichtversicherung die Zahlung verweigern - und der Täter muss selber zahlen, bis zur privaten Insolvenz.

„Geschädigte sollten auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten, um den Schaden aktenkundig zu machen und so ihren Ansprüchen Geltung zu verschaffen“, empfiehlt Aumiller. „Und dies am besten innerhalb einer Woche.“ PM

