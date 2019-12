vor 22 Min.

Scharf wie Peperoni

Die Freiwillige Feuerwehr Schwörsheim spielt im Januar eine Komödie

Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Schwörsheim spielt am dritten und vierten Januarwochenende 2020 das Stück „Scharf wie Peperoni“, eine Komödie in drei Akten von Jürgen Schuster. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits: Es wurden Theaterspieler gefunden und Rollen verteilt sowie mit den Proben begonnen.

Zum Inhalt des Theaterstücks: Franz, Georg und Michael sind seit geraumer Zeit arbeitslos. Die Degradierung zum Hausmann ist auf Dauer keine Lösung für sie. Die Ehefrauen Caro, Paula und Martina sind derzeit die Hauptverdiener, was an den Egos der Männer knabbert. Zur Motivation schenken ihnen die Frauen eine DVD. In dem Film versuchen arbeitslose Männer durch Tanzen ihr Geld zu verdienen.

Das Trio missversteht diesen, als allgemeinen Motivationsschub gedachten Hinweis als Aufforderung, genau den gleichen Versuch zu unternehmen. Unterstützung erhalten sie von Alexandra, der Tochter von Franz und Caro. Mithilfe ihres Ex-Kollegen Josef machen sie sich im Geheimen an die Umsetzung des neu geschmiedeten Planes. Zu allem Überfluss wittert die fromme Pfarrhaushälterin Fräulein Zupf überall die Sünde. Alle Bespitzelungen ihrerseits schlagen jedoch vorerst fehl. Doch sie lässt nicht locker... (pm)

Gespielt wird am 18., 24. und 25. Januar um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 19. Januar um 18.30 Uhr im Sportheim des SV Schwörsheim-Munningen. Kartenvorbestellungen bei Familie Hertle unter Telefon 09082/3789.