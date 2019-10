vor 7 Min.

Schaukochen auf der Messe

Besucher können Gerichte probieren

Auf der Donauries-Ausstellung in Nördlingen ist Kochen ein großes Thema. Besucher können laut einer Pressemitteilung zusehen, wie unter der Anleitung von Küchenmeister Uli Großmann, dem 1. Vorsitzenden des Clubs der Köche Donau-Ries, die Rezepte Schritt für Schritt von verschiedenen Kandidaten umgesetzt werden.

Abschließend werden die Gerichte verkostet, es wird probiert, was auf der Bühne gekocht wurde. Das Schaukochen findet an jedem Messetag in der Halle D zwei Mal täglich statt. Der erste Termin beginnt jeweils vormittags um 11 Uhr. Das zweite Schaukochen beginnt je um 14 Uhr.

Gestartet wird am Eröffnungstag, am Mittwoch, 2. Oktober, um 11 Uhr. Den Anfang macht die Messeleitung. Messechef Josef-Albert Schmid kocht unter den Anweisungen von Günther Zwerger und Uli Großmann Saltimbocca vom heimischen Reh mit Pilzplätzchen.

Ob Kinder oder Profi, alle können beim Kochen nach ihrem persönlichen Kenntnisstand mitmachen. Es gibt leichte und schwierige Rezepte. Uli Großmann betreut das Schaukochen während der fünf Messetage.

Am Nachmittag kocht er mit einer Gruppe Kinder vom Haus des Kindes in Nördlingen süße Pfannkuchen und hilft mit beim Herstellen eines bunten Kindertellers. (pm)

Themen folgen