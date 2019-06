vor 40 Min.

Schillerschule: Container als Befreiungsschlag

Die Mittagsbetreuung der Nördlinger Schule platzt aus allen Nähten. Was deshalb jetzt beschlossen wurde.

Von Ronald Hummel

„Die Mittagsbetreuung an der Schillerschule hat zugnommen und ist derzeit räumlich nicht mehr zufriedenstellend durchzuführen“, urteilte Oberbürgermeister Hermann Faul in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Stadtkämmerer Bernhard Kugler schilderte Lage und Lösung detailliert: Momentan sei die Mittagsbetreuung an der Grundschule Schillerstraße im ersten Obergeschoss auf sehr engem Raum untergebracht. Derzeit wird eine große Gruppe von 20 Schülern verköstigt; bald werden es zwei Gruppen mit je 13 oder 14 Schülern sein.

Ein weiterer Raum wäre die Lösung. Der Speiseraum grenzt auch an ein Zimmer an, das ursprünglich als Klassenzimmer konzipiert war, nun aber als Lagerraum für Karten, Bücher und andere Unterrichtsmaterialien dient. Ein Container soll nun der räumliche Befreiungsschlag sein – er wird im Garten hinter der Schule aufgestellt und nimmt das gelagerte Material auf. Laut Stadtkämmerer wäre ein Mietcontainer auf Dauer wesentlich teurer als der Kauf – der Container selbst koste 17800 Euro, mit Fundamentierung insgesamt 25000 Euro.

Thomas Mittring (Stadtteilliste) fragte, ob es sich um einen Standardcontainer handle, was Kugler bejahte, der Container könne später anderweitig verwendet werden. Rita Ortler (SPD) erinnerte daran, dass die Auslagerung der Mittagsbetreuung selbst in Container bereits einmal diskutiert wurde. Bernhard Kugler erklärte, die Stadt sei bereit, auf spätere weitere Ausweitungen der Mittagsbetreuung erneut zu reagieren. Hermann Faul merkte an, dass später auch das jetzt frei gewordene Klassenzimmer konzeptionell wieder anders genutzt werden könne. Der Ausschuss genehmigte einstimmig die außerplanmäßige Ausgabe für den Container; Kugler zufolge werde sie voraussichtlich durch geringere Deckungsausgaben als erwartet für die Wemdinger Unterführung ausgeglichen.

Mehr Krippenplätze für das Montessori-Kinderhaus in Nördlingen

Auch an anderer Stelle ging es um eine größere Zahl an zu betreuenden Kindern: Für das Montessori-Kinderhaus in der Bürgermeister-Reiger-Straße soll auf Antrag der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde die Bedarfsanerkennung aufgestockt werden. Derzeit gibt es eine 25-köpfige Regelgruppe für Drei- bis Sechsjährige, die auf zwei Gruppen mit insgesamt 50 Kindern aufgestockt werden soll. Auch eine Krippengruppe mit 15 Kindern unter drei Jahren soll auf zwei Gruppen mit je zwölf Kindern ausgeweitet werden; insgesamt sollen also im gesamten Haus 34 Kinder mehr als bisher betreut werden. Der Stadtkämmer sprach sich für eine Erhöhung der Bedarfsanerkennung aus, denn zum einen werde der Bedarf an Krippenplätzen generell steigern und zum anderen biete sich hier eine sehr kostengünstige Lösung der Raumfrage an.

Im ersten Stock sind derzeit Asylbewerber einquartiert, die problemlos auf andere leer stehende Unterkünfte verteilt werden können. Die beiden Regelgruppen mit insgesamt 50 Kindern finden dann im Obergeschoss Platz, die Krippengruppen bleiben im Untergeschoss, was sich schon alleine wegen der Kinderwagen anbietet. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte der Aufstockung der Bedarfsanerkennung einstimmig zu.

