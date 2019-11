11:00 Uhr

Schlägerei am Nördlinger Bahnhof

Der Grund einer Schlägereie konnte in Nördlingen von der Polizei nicht aufgeklärt werden.

Algerier mit gefälschten Papieren unterwegs

Am Freitagnachmittag ging die Mitteilung über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Nördlinger Bahnhof ein. Beim Eintreffen zweier Streifenbesatzungen flüchteten mehrere dunkelhäutige Personen. Zwei von ihnen konnten nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Beide machten keine Angaben über das Geschehene, verletzt war niemand. Auch die neutralen Zeugen konnten kein Licht ins Dunkel bringen. Nach Personalienfeststellung wurden alle aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (pm)

Verbaler Streit bringt gefälschte Führerscheine ans Licht

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei zu einem verbalen Streit zwischen einem Ehepaar in Nördlingen gerufen. Hier wurde den Beamten bekannt, dass sich der 32-Jährige in Algerien gleich zwei französische Führerscheine gekauft hatte. Außerdem fuhr er mit seinem Firmen-Pkw von der Arbeit nach Hause. Er bekommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung. Beide Totalfälschungen wurden sichergestellt, ebenso die Fahrzeugschlüssel zweier Fahrzeuge. (pm)

