vor 40 Min.

Schlaganfall: Der Tag, der alles änderte

Josefa Michel aus Belzheim erlitt mit 48 Jahren einen Schlaganfall. Seit 2002 besucht sie die Tagespflege der Diakonie in Oettingen – und bedankte sich jetzt mit einem Geschenk.

Von Christina Zuber

Der 16. Februar 1995 beginnt für Josefa Michel als ganz normaler Arbeitstag. Die Landwirtin und Belzheimer Ortsbäuerin ist wie immer früh aufgestanden, um die Muttersauen und das Milchvieh zu versorgen. Einige Stunden später ist nichts mehr, wie es war – und ihr Leben hat sich seit diesem Tag radikal verändert. Dass sie wieder Lebensmut schöpfen konnte und ihr Leben weitgehend selbstständig meistern kann, verdankt sie ihrem Mann und ihrer Familie sowie den Nachbarn und Freunden, erzählt sie. Und den Mitarbeitern der Tagespflege Oettingen.

Wenn Josefa Michel, heute 72 Jahre alt, über ihren Schicksalstag spricht, füllen sich ihre Augen mit Tränen. Sie war damals 48 Jahre alt, arbeitete viel und gerne auf dem Bauernhof mit ihrem Mann. Die älteste Tochter hatte kurz zuvor geheiratet, die anderen drei Mädchen waren auch schon „aus dem Gröbsten raus“. Doch an diesem Tag wurde es ihr beim Melken schwindelig, sie musste sich hinsetzen. Machte weiter, wankte und stieß sich den Kopf an. Aber eine Pause wollte sie sich nicht gönnen, schließlich wollte sie fertig sein, ehe der Milchwagen kommt. Heute weiß Josefa Michel, dass sie dann in der Milchkammer einen Schlaganfall hatte und einige Zeit bewusstlos dort lag, ehe ihr Mann sie fand. Ein Schlaganfall mit 48 Jahren, aus heiterem Himmel.

Die Belzheimerin kam nach Weißenburg ins Krankenhaus, dann nach Günzburg und schließlich nach Ichenhausen zur Reha. Ihre linke Seite war vom Schlaganfall betroffen, sie war komplett auf Hilfe angewiesen. „Plötzlich mussten mich fremde Leute auf die Toilette begleiten“, erinnert sich Josefa Michel. Das sei aber nicht das Schlimmste gewesen sondern: selbst nichts tun zu können und anderen auch noch zur Last zu fallen.

Und die Landwirtin wusste, dass daheim in Belzheim die Arbeit weitergehen musste und sie wohl nie mehr mitarbeiten kann. Es habe schon Momente gegeben, da habe sie der Lebensmut verlassen, sagt die 72-Jährige heute leise. Zuversicht habe ihr in den schweren Stunden auch ihr Glauben gegeben. Mit der Zimmernachbarin, mit der sie sprechen üben sollte, betete sie viele Stunden den Rosenkranz. Erst im Oktober konnte die gebürtige Herblingerin wieder nach Belzheim zurückkehren.

Heute sitzt Josefa Michel im Rollstuhl, kann aber ein paar Schritte laufen, wenn sie sich festhalten kann. Das Sprechen funktioniert einwandfrei, jedoch sind das linke Bein und der linke Arm „taub“. Aber sie könne sich selbst anziehen, einfache Sachen im Haushalt machen und am Sonntag mit dem E-Rollstuhl in die Kirche fahren. Trotz Handicap möglichst viel selbst machen – das ist ihr Motto.

„Sie ist die Besucherin, die am längsten kommt“, sagt Birgit Sitta, Leiterin der Tagespflege in Oettingen, die von der Diakonie Donau-Ries getragen wird. Seit 2002 kommt Josefa Michel in die Einrichtung. Zweimal in der Woche wird die 72-Jährige daheim abgeholt und in die Nördlinger Straße gebracht. Nach dem gemeinsamen Frühstück schnippeln die 15 Senioren für das Mittagessen, das frisch gekocht wird. Auf die Spiele-Runde nach dem Essen freut sich Michel am meisten. „Das ist das Schönste hier“, sagt sie. Und: „Ich bin so froh, dass es diese Einrichtung gibt.“ Es gebe ihr ein gutes Gefühl, dass sie „rauskommt“ und selbstständig etwas unternehmen kann. Ihr Mann könne dann auch den Tag so gestalten, wie er möchte. „Das ist mir wichtig, dass ich ihn nicht ständig um Hilfe bitten muss“, sagt sie. Vor einem Jahr konnten die Michels Goldene Hochzeit feiern. Dafür ist sie sehr dankbar. Ihre neun Enkel kennen die Oma quasi nur sitzend im Rollstuhl. Der Vorteil sei gewesen, dass sie immer Zeit hatte für die Kinder. „Ich habe ihnen alle Kartenspiele beigebracht“, erzählt Michel.

Gerne haben die Michels geholfen, als Leiterin Sitta für die Tagespflege eine Gartenbank anschaffen wollte. Rudolf Michel hat die Bank in seiner Werkstatt gemacht und seine Frau hat sie gestrichen. Die robuste Gartenbank soll jetzt im Eingangsbereich für Besucher und Gäste der Tagespflege eine Rückzugsmöglichkeit bieten. Josefa Michel freut sich, dass sie etwas beitragen konnte, um die Einrichtung, die für sie so wichtig geworden ist, zu unterstützen. Das sei ja wohl das Mindeste, was sie den „lieben Mitarbeitern“ zurückgeben könne, sagt sie und legt ihre rechte Hand auf die von Birgit Sitta.

Themen Folgen