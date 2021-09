Jubiläum im Stillen: Wenn jahrelang geplante Dorffeste ausfallen

„Fällt aus!“ Zwei Worte, die während der Corona-Pandemie leider oft verwendet werden. In diesem Fall sorgen die beiden Wörter am Ortsschild in Heuberg für Enttäuschung, dort hätte am letzten Mai-Wochenende 2021 eine viertägige Feier zum 125. Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr stattgefunden.

Foto: Robert Holzmann