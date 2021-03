19.03.2021

Schmid über Bundestagseinzug: „Wäre vermessen, jetzt Visitenkarten zu drucken“

Christoph Schmid ist Bürgermeister in Alerheim. Doch bei der Bundestagswahl im Herbst hat er gute Chancen, in das Parlament einzuziehen.

Plus Der Alerheimer Bürgermeister Christoph Schmid spricht im Interview über Kämpfe bei der Nominierung der Landesliste, seine Chancen bei der Wahl und darüber, was er der SPD im Bundestag geben kann.

Herr Schmid, Sie waren am Donnerstag in Berlin zum Fototermin in der SPD-Parteizentrale. Samt roter Krawatte und roten Sneakern?

Christoph Schmid: Ja, die roten Sneaker habe ich zwar getragen, aber die werden auf dem Plakat nicht zu erkennen sein. Das Plakat wird auch eine gewisse Überraschung haben, bei dem es auf die rote Krawatte nicht ankommt. So viel kann ich verraten. Es ist jetzt auch reiner Zufall, dass mein Termin jetzt kurz nach der Nominierung auf der Landesliste stattfand. Die Fototermine waren schon vor vier Wochen terminiert. Nachdem 300 Kandidatinnen und Kandidaten erst mal zum Friseur mussten und auch noch gar nicht alle nominiert waren, wurden da Termine nach hinten verlegt.

Den Termin in Berlin könnten Sie ja auch gleich mit einer Wohnungsbesichtigung verbinden, oder?

Schmid: Na ja, ganz so schnell geht es nicht. Es gibt vieles, was man in den nächsten Monaten vorbereiten muss, da gehört die Wohnungsfrage nicht dazu. Natürlich muss ich parallel planen und es kann sein, dass ich in sechs Monaten Mitglied des Deutschen Bundestages bin. Aber die ersten Sitzungswochen kann man auch mal im Hotel verbringen.

Christoph Schmid über einen möglichen Bundestagseinzug: "Wahrscheinlichkeit über 90 Prozent"

Wie werden diese parallelen Planungen denn aussehen?

Schmid: Letztlich sind es drei Dinge. Zunächst einmal, dass ich ganz normal meiner Arbeit nachzugehen habe und ich das auch bis zum letzten Tag mit vollem Einsatz machen werde. Ich bin als Bürgermeister gewählt und habe hier meinen Job richtig zu machen. Da darf nichts drunter leiden. Dazu der Wahlkampf und die Frage, wie es danach weitergeht. Aber ich sehe mich noch nicht in Berlin sitzen. Natürlich weiß ich, dass das ein aussichtsreicher Platz ist und eigentlich sollte dieser reichen. Aber es wäre vermessen, jetzt Visitenkarten mit „MdB Schmid“ drucken zu lassen, das werde ich nicht tun.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen für den Bundestag denn ein?

Schmid: Ich denke schon, dass die Wahrscheinlichkeit über 90 Prozent liegt.

Christoph Schmid ist Bürgermeister in Alerheim.





Wenn das so eintrifft, wird das auch für Sie und Ihre Familie keine einfache Situation werden.

Schmid: Die Herausforderung als Familie ist uns bewusst und wir versuchen, auch sehr offen mit den Kindern darüber zu sprechen, was sich dann verändert. Das ist auch für meine Frau schwierig, während der Sitzungswochen auf mich verzichten zu müssen. Aber die Familie steht da zum Glück dahinter, auch wenn wir einen gehörigen Respekt davor haben, was da auf uns zukommt.

Ihr Einzug hätte auch Auswirkungen auf die Gemeinde Alerheim, die dann eine oder einen neue/en Bürgermeister/in braucht. Gibt es da schon Pläne, wie das ablaufen kann?

Schmid: Nein, die gibt es nicht. Ich teile auch nicht den Optimismus mancher, dass da heuer noch eine Wahl stattfinden wird, weil die letztendlichen Voraussetzungen erst dann eintreten, wenn ich nicht mehr im Amt bin. Aus meiner Sicht würde nach der Wahl der Vertretungsfall greifen, da würden die Amtsgeschäfte auf den Zweiten Bürgermeister übergehen. Zu dessen Aufgaben gehört es dann, mit der Verwaltung einen Zeitraum für die Neuwahl in Alerheim festzulegen. Ich denke, dass das eher Anfang des nächsten Jahres sein wird.

Das wird auch für Sie eine besondere Situation sein, die Gemeinde zu verlassen, oder?

Schmid: Ja, da ist auch ein weinendes Auge dabei. Auf der anderen Seite glaube ich, dass jeder ersetzbar ist. Ich weiß, dass es genügend Menschen gibt, die die Gemeinde Alerheim voranbringen würden. Es wird nicht leicht, es kommen noch Herausforderungen auf den oder die nächste/n zu. Es gibt ein paar Dinge, die ich gerne, wenn es so kommt, noch zu Ende gebracht hätte. Zum Beispiel die Dorferneuerung in Alerheim. Aber die Weichen sind gestellt und das hängt nicht an mir als Person.

Der Alerheimer Bürgermeister Christoph Schmid tritt bei der Bundestagswahl im September erneut für die SPD in Nordschwaben an. Die Bundeswahlkreiskonferenz Donau-Ries nominierte ihn mit 95,5 Prozent. Bild: Claudia Müller, SPD

Um Personen ging es aber am vergangenen Wochenende bei der Nominierung. Da hat die Schwaben-SPD nicht besonders gut abgeschnitten.

Schmid: Es ist nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Es gab eine Allianz der anderen Bezirke, nicht nur gegen Schwaben, sondern auch gegen Niederbayern. Nicht unbedingt mit dem Ziel, uns auszubooten, sondern vorrangig, um die eigenen Mandate abzusichern.

Schmid spricht über Allianz der Bezirke gegen Schwaben und Niederbayern

Die Bezirksvorsitzende Ulrike Bahr hat nur Platz 16 bekommen.

Schmid: Ich würde das nicht als Niederlage von Ulrike Bahr betrachten. Wir hatten immer das Ziel, zwei Schwaben unter den ersten 16 zu haben und wollten Ulrike Bahr unter den ersten acht haben, das ist uns nicht geglückt. Es ist eine Herausforderung, aber nicht unmöglich. Insgesamt ist es für Schwaben kein erfreuliches Ergebnis. Wir haben das Wochenende um diese Plätze wahnsinnig gekämpft. Es gab auch von mir das Angebot, um vier Plätze nach hinten zu gehen, wenn dadurch ein besserer Platz für Ulrike Bahr herausspringen würde. Aber das war gegen den Widerstand aus Mittelfranken und Oberbayern nicht zu organisieren.

Wie haben Sie diese Auseinandersetzung gesehen? Ulrike Bahr hat von einer „krassen Benachteiligung“ der schwäbischen SPD gesprochen.

Schmid: Es gab ein Bündnis von Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken, Oberbayern und der Oberpfalz, die mit einem fertigen Listenvorschlag die Bezirksvorsitzenden aus Schwaben und Niederbayern überrascht haben. Dieser vorbereitete Vorschlag wurde dann natürlich von uns kritisiert und angegriffen. Letztlich konnten wir aber für Ulrike Bahr am Freitag und Samstag nur den Platz 16 erreichen, obwohl wir uns wahnsinnig bemüht haben.

Schmid: "Uns stört, dass das offene Visier gefehlt hat"

Schadet das der SPD letztlich nicht, wenn es da intern solche Grabenkämpfe gibt?

Schmid: Man kann das natürlich jetzt als Grabenkämpfe bezeichnen. Man kann aber auch von demokratischen Auseinandersetzungen sprechen. Letztendlich wird Personal in unseren Parteien rekrutiert, das sich gegen Wettbewerber durchsetzen muss. Nur so fördert man auch eine Auswahl. Ich würde mich ja selber schlechtreden, wenn ich sage, dass meine Arbeit in den letzten zehn Jahren keine Rolle gespielt hat. Ich habe mich in der Partei bewiesen. Dass es zu Härtefällen kommt, ist klar, weil wir aus Schwaben die Arbeit von Ulrike Bahr höher einschätzen als jemand aus der Oberpfalz. Das wird auch immer so sein, dass es bei solchen Listen Enttäuschungen gibt.

Wie auch nun bei der Schwaben-SPD.

Schmid: Was uns als Schwaben stört, ist, dass das offene Visier gefehlt hat. Denn es war im Vorhinein nicht klar, dass es zu einer solchen Abstimmung kommen wird, die uns auch nur wenige Möglichkeiten eröffnet, da reinzugrätschen. Aber man darf im politischen Geschäft auch nicht blauäugig sein. Ich nehme es als Lehre für das zukünftige Arbeiten mit, da vorbereitet zu sein und dann zu versuchen, bestimmte Dinge zu lösen. Aber ich glaube nicht, dass es der SPD schadet. Letztlich haben es alle Kandidaten auf der Liste verdient, in den Bundestag einzuziehen.

Ulrike Bahr hat nur Platz 16 auf der Liste erreicht.

Aber für Ulrike Bahr wird es schwer. Sollte sie nicht in den Bundestag einziehen, wäre es dann nicht folgerichtig, dass Sie den Bezirk führen?

Schmid: Nein. Ich gehe davon aus, dass sie mit in den Bundestag einzieht und da stellt sich die Frage für mich nicht.

Warum nicht?

Schmid: Weil ich sagen würde: „Schuster, bleib bei deinen Leisten“. Jetzt muss man sich erst mal an das Bundestagsmandat gewöhnen. Für die Schwaben-SPD ist nach der Bundestagswahl die Landtagswahl 2023 die nächste Herausforderung. Ob das mit einem Neuling im Deutschen Bundestag so einfach machbar ist, das wage ich zu bezweifeln. Wir haben ein gutes Team, das das gemeinsam schultern kann. Ich glaube auch nicht, dass Ulrike Bahr das Amt zur Verfügung stellen muss.

Vor Ihrer Nominierung hatten Sie sich bereits gegen Karl-Heinz Brunner durchgesetzt. Er hat gegenüber unserer Zeitung von einem „abgekarteten Spiel“ gesprochen.

Schmid: Das rechne ich der Enttäuschung zu, die ich auch verstehen kann. Es war ein Wettbewerb, natürlich haben auch viele Vorgespräche stattgefunden – nicht nur vor dem Parteitag, sondern in den vergangenen Jahren. Als ich im vergangenen Jahr gesagt habe, dass ich in den Bundestag will, stand auch in den Rieser Nachrichten, dass ich mich wohl gegen Karl-Heinz Brunner durchsetzen müsste, um eine Chance zu haben. Es war die letzten vier Jahre klar, dass ich das anstrebe, das habe ich 2017 schon gesagt. Karl-Heinz und ich haben persönlich ein gutes Verhältnis. Ich kann seine Enttäuschung verstehen, aber es war ein deutliches Signal der Delegierten, dass sie sich einen Generationswechsel wünschen, das muss man auch sagen. Es ist in jedem Amt so, man wird nicht nur für die Bilanz der vergangenen Jahre gewählt, sondern auch für das Versprechen auf die Zukunft. Da haben sich mehr Delegierte unter dem Strich von mir einen neuen Schub erwartet.

"Dem Abwasser ist es egal, ob es schwarz oder rot regiert wird"

Was für einen Schub können Sie der Partei im Bundestag denn geben?

Schmid: Ich glaube, die Verwurzelung in der Kommunalpolitik. Ich war hier nicht einfach Bürgermeister, es wusste jeder, ich bin ein SPD-Bürgermeister. Ich laufe mit den roten Turnschuhen durch die Gegend, trage meine Partei bewusst nach außen. Und so habe ich auch bewiesen, dass man als Sozialdemokrat im ländlichen Raum in Bayern mit einem optimistischen Zukunftsansatz Politik gestalten kann.

Wie machen Sie das?

Schmid: Natürlich ist es dem Abwasser egal, ob es rot oder schwarz regiert wird. Aber eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, Menschen mitzunehmen und für politische Zusammenhänge zu begeistern, das war mir immer wichtig. Das kann die Partei von mir erwarten, dass ich ein Stück Bodenständigkeit und trotzdem solide politische Arbeit mitbringe. Ich bin – positiv konnotiert – einfach Dorfbürgermeister. Ich bin keiner aus einem großstädtischen Bezirk, der sich seinen Weg durch interne Veranstaltungen gebahnt hat, sondern ich bin von meinen Nachbarinnen und Nachbarn, Vereinskolleginnen und -kollegen und anderen Schuleltern gewählt worden. Ein positives Bild von Politik zu vermitteln, das Zusammenleben der Menschen zu gestalten. Das lebe ich und das möchte ich auch in Berlin nicht aufgeben – auch wenn es sicher schwieriger wird.

Werden Sie sich besonders auf das Bundestagsmandat vorbereiten?

Schmid: Ich denke, dass eine gezielte Vorbereitung nicht möglich sein wird, weil erst nach der Wahl auch klar ist, wie viele Abgeordnete einziehen, welche Ausschüsse es gibt und in welchen ich auch mitarbeite. Aber die Wunschliste für Neulinge wird nicht so groß sein, da muss man ehrlich sein. Und ich sehe mich gut vorbereitet, ich bin ja kein ganz politischer Neuling. Wenn mir vor 15 Jahren mal jemand gesagt hätte, dass ich mal annähernd zum Experten im Kanalbau werde, hätte ich das auch nicht geglaubt. Das ist zwar ein anderes Politikfeld, aber zu den Fähigkeiten eines Politikers gehört auch, sich in verschiedene Themenfelder schnell einzuarbeiten. Das traue ich mir zu.

