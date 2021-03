13:29 Uhr

Schnelltests im Nördlinger Rathaus an sechs Tagen die Woche

An sechs Tagen die Woche kann sich im Nördlinger Rathaus getestet werden. Eine Übersicht.

Ab Montag, 22. März, bietet auch die Frickhinger’sche Apotheke zum Einhorn im Nördlinger Rathaus kostenlose Corona-Schnelltests an. Dabei werde der Eingang beim Briefkasten genutzt, sagt Stadtsprecherin Christina Atalay, die kostenlosen Schnelltests würden dann in einem Teil des Gewölbes und im Fraktionszimmer durchgeführt. Anmelden kann man sich in der Apotheke unter Telefon 09081/29620, wie Johanna Frickhinger im Gespräch mit den RN bestätigt. Getestet werden Bürger ohne Symptome. Falle ein Schnelltest positiv aus, müsse der oder die Betreffende umgehend in Quarantäne und anschließend einen PCR-Test machen, sagt Frickhinger.

Die Guyot-Apotheken bieten künftig an sechs Tagen im Gewölbe des Nördlinger Rathauses Corona-Schnelltests an. Beginn ist bereits am Montag. Getestet wird laut Geschäftsleiter Stephan Guyot Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Anmelden kann man sich unter Telefon 09081/4634 und online über www.guyot-apotheken.de. Die Termine werden im 15-Minuten-Takt vergeben. In den ersten Tagen kann man auch ohne Anmeldung ins Rathaus kommen, muss dann aber mit Wartezeiten rechnen. Bleibt die Nachfrage hoch, könne man die Zeiten noch ausdehnen, sagt Guyot. (tiba)

