11:20 Uhr

Schon seit geraumer Zeit ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei stoppt eine 34-Jährige aus einer südlichen Riesgemeinde.

Eine 34-jährige Autofahrerin musste am Montagnachmittag die Beamten der Polizei Nördlingen mit zur Dienststelle begleiten. Die Frau hatte keinerlei Ausweispapiere dabei, als sie kurz nach 16 Uhr in der Ulmer Straße für eine Kontrolle angehalten wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die 34-Jährige schon seit geraumer Zeit nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, berichtet die Polizei. Die Weiterfahrt für die Frau aus einer südlichen Riesgemeinde endete daher in Nördlingen. (pm)

