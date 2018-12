vor 52 Min.

Schornsteinfeger: Glücksbringer und Wächter in einem

Kaminkehrermeister Richard Müller aus Kleinerdlingen vereint Tradition und Grenzwert-Kontrolle. Was er an seinem Beruf besonders schätzt.

Von Ronald Hummel

Dass der Kaminkehrer als Glücksbringer gilt, rührt zum Teil noch aus dem Mittelalter: Kamine waren damals stark von Ruß, Harz- und Pechrückständen verunreinigt; kräftig lodernde Flammen konnten weit heraus züngeln, die Funken ganze Häuser oder gar Viertel in Brand setzen. Da war es ein Glück, wenn der Schornsteinfeger alles reinigte und die Brandgefahr bannte. „Das markante Bild der schwarzen Rußkleidung mit dem Zylinder, früher Rangabzeichen der Meister, blieb wie kaum in einem anderen Beruf über Jahrhunderte sehr ähnlich“, sagt Richard Müller, Bezirks-Kaminkehrermeister für Kleinerdlingen und Teile von Nördlingen. „Diese Vertrautheit mit dem Bild aus Kindheit und guter alter Zeit machte den Kaminkehrer zu einem glückbringenden Sympathieträger; das schlägt mir immer sehr angenehm entgegen.“

Beruf des Kaminkehrers hat sich stark verändert

Tatsächlich hatte der Beruf, als Richard Müller 1971 damit begann, mehr Ähnlichkeit mit früheren Jahrhunderten als mit heute: „Damals ging es großteils darum, von Haus zu Haus zu ziehen und die Schornsteine jeweils fünf Mal im Jahr durchzuputzen“, erinnert er sich. „Heute reichen dank fortschrittlicher Technik ein oder zwei Termine im Jahr.“ Und seit Öl und Gas Einzug hielten, ging es immer weniger um das Reinigen der Schornsteine als um Kontrolle der Abgaswerte; im Zeitalter der Energiewende schlägt Müllers Zusatzausbildung als Energieberater verstärkt zu Buche. Bei bereits bestehenden bauten gebe es keine Pauschallösung. Man müsse überlegen, inwieweit die alte Heizung rentabel ist, bei Neuinvestitionen in effektivere Systeme die staatlichen Fördermöglichkeiten ausloten, erörtern, welche Heizform die günstigste ist. „Praktisch bei jeder Planung eines neuen Hauses werde ich mit zu Rate gezogen“, sagt er.

Bei den guten Dämmwerten heute reiche oft eine Pellet-Anlage; doch hat man Heizstätten mit offenem Feuer, gilt es zu beachten, wo bei optimal gedämmten Fenstern und Luftabzugsanlagen genügend Sauerstoff für das Feuer herkommt oder dass nicht etwa Abgase in die Belüftung gelangen. Auch die Globalisierung spielt direkt eine Rolle: „Sämtliche verwendete Bauprodukte müssen eine Zulassung haben“, so Müller. „Denn oft wird Heiztechnik im Ausland kopiert und von dort aus wesentlich billiger angeboten.“ So kann es sein, dass ein Heizkessel aus einem osteuropäischen Land zwar nur die Hälfte kostet, aber die bei uns gängigen Werte für Feinstaub und Kohlenmonoxid um das bis zu zwanzigfache übersteigt. Es liegt am Kaminkehrer, so etwas zu überwachen und Richard Müller sagt stolz: „Damit sind wir die Erfüllungsgehilfen der Politik – die legt die Grenzwerte fest, wir überprüfen sie.“ So wirkt seine Berufsgruppe auch indirekt auf den Markt ein: „Heizungsbauer verzichten auf Produkte, die immer wieder Ärger mit dem Kaminkehrer bringen.“

In wenigen Jahren geht Richard Müller in den Ruhestand

Bei dieser Art von Arbeit nahm die Schreibarbeit im Laufe der Jahre enorm zu – An die 5000 Feuerstellen in rund 3000 Haushalten muss Richard Müller genau mit Baujahr, Leistung und Werten registrieren, bei Neubauten muss geklärt werden, dass die neue Feuerstelle gegen keine Brandschutzverstimmung verstößt, ob Mindestabstände der Kaminmündungen zu Nachbarn eingehalten sind, was wiederum je nach Brennstoff unterschiedlich sein kann.

Doch diese ganze Bürokratie rückt in den Hintergrund, wenn der 62-jährige Richard Müller wenige Jahre vor seinem Ruhestand zurückblickt: „Das Beste neben dem Handwerk sind die Kontakte mit so vielen verschiedenen Menschen; die Kundschaft ist mir richtig ans Herz gewachsen.“ Mit den Menschen fühlt er sich nicht zuletzt durch seinen christlichen Glauben verbunden.

