Schrebergärten Nördlingen: Unbekannter versucht in Gartenhaus einzubrechen

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unbekannten, der versucht hat in ein Gartenhaus in Nördlingen einzubrechen.

Ein unbekannter Täter hat versucht in ein Gartenhaus in Nördlingen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Täter zwischen Freitag, 19. Februar, 16 Uhr und Samstag, 20. Februar, 10.30 Uhr an einem Fenster einer Gartenlaube im Schrebergarten Am Hohen Weg zu schaffen gemacht.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem versuchten Einbruch

Dabei habe er zuerst den Fensterladen beschädigt, um anschließende zu versuchen, das Fenster aufzuhebeln. Das sei dem Unbekannten aber nicht gelungen. An dem Gartenhaus entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

