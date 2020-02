vor 41 Min.

Schredderanhänger aus Garten gestohlen

Die Polizei sucht im Fall eines dreisten Diebstahls Zeugen.

Ein Schredderanhänger ist in der Nacht auf Sonntag in Löpsingen gestohlen worden. Das ältere Modell stand auf einem Gartengrundstück in der Vordere Angerstraße, es hat einen Wert von rund 7000 Euro. Die Diebe hängten den völlig unbeleuchteten Anhänger einfach an ein Fahrzeug und verschwanden damit unbemerkt, berichtet die Polizei. Die Spur führte bis zur B 466, verlor sich aber leider schnell. Die Beamten suchen Zeugen: Wer hat solch ein unbeleuchtetes Fahrzeuggespann beobachtet? Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

