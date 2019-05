Schritt für Schritt zum Gewerbegebiet

Plus Der Oettinger Stadtrat beschließt mit 14:6 Stimmen, den ersten Auftrag für die „Krebslache“ zu vergeben. Diese weiteren Themen diskutierte das Gremium.

Lange tat sich bezüglich eines neuen Gewerbegebiets in Oettingen nichts. Jetzt soll es für Firmen, die sich neu in der Fürstenstadt ansiedeln wollen, endlich eine Lösung geben (wir berichteten). In der jüngsten Stadtratssitzung ist diesbezüglich jetzt ein Auftrag für die Erschließung der „Krebslache“ vergeben worden.

Zunächst ging es um die neue Stichstraße. Derzeit liegt östlich des Gewerbegebiets nur ein Schotterweg (in Verlängerung der Hans-Böckeler-Straße südlich des Führfällmühlwegs), das soll sich aber ändern. Dort müssen Wasserversorgung und Kanalisation ergänzt werden, weshalb ein Planungsvertrag vergeben werde. Wie Stadtbaumeister Klaus Obermeyer dem Stadtrat weiter mitteilte, hat die Verwaltung drei Angebote eingeholt. Der Auftrag für die ersten Planungsleistungen in Höhe von knapp 40000 Euro geht an das Ingenieurbüro Pfost aus Nördlingen.

Robin Bhattacharyya sagte – für viele überraschend –, dass die SPD-Fraktion die Auftragsvergabe ablehne. Unter anderem sei nicht klar, ob Betriebsleiterwohnungen gebaut werden könnten. Außerdem soll ihm zufolge nicht bekannt sein, welche Firmen sich dort ansiedeln dürfen. Auf seine Aussage hin wurde es unruhig im Gremium. Bürgermeisterin Petra Wagner entgegnete, dass im Bebauungsplan bereits definiert sei, welche Firmen zugelassen seien und welche nicht. Es ist ihr zufolge ebenfalls geregelt, dass keine Betriebsleiterwohnungen zugelassen seien. Abschließend sagte sie: „Diese Diskussion verstehe ich nicht“, und hatte dabei Rückendeckung von der CSU/FWG. Erwin Taglieber meinte beispielsweise: „Jetzt versteht man die Welt nicht mehr. Bei den Haushaltsreden wurde bemängelt, dass wir nichts (Anm. d. Red.: keine Gewerbegebiete) vorhalten können. Jetzt haben wir schon ein Gebiet und trotzdem verweigert man sich der Erschließung und Auftragsvergabe.“ Es sei allen bekannt, dass der Stadt keine anderen Flächen zur Verfügung stünden. Bernhard Raab (SLO) verstand die Diskussion ebenfalls nicht. Es existiere seit Langem ein rechtsgültiger Bebauungsplan, auf den auch Klaus Winter (CSU/FWG) hinwies. Raab kritisierte, dass der Bürgermeisterin des Öfteren fehlende Visionen vorgeworfen wurden und sagte: „Wir müssen diesen Weg gehen, sonst bleiben wir stehen.“ Nachdem keine weiteren Aussagen folgten, beschloss der Stadtrat mit 14 zu 6 Stimmen, den Auftrag zu vergeben.

Stadtrat beschließt Nachtragshaushalt

In der Sitzung hat das Gremium außerdem einstimmig einem Nachtragshaushalt mit Kreditermächtigungsbeschluss zugestimmt. Dieser ist wegen des Neubaus der Mietswohnungen Am Weißen Kreuz nötig, wie Bürgermeisterin Petra Wagner mitteilte. Laut Förderstelle muss die Kreditaufnahme in dem Jahr erfolgen, in dem auch der Förderbescheid erteilt werde. Das sei nicht wie geplant 2020, sondern noch in diesem Jahr. Laut Wagner habe man diese Information erst nach der Verabschiedung des Haushalts erhalten. Der Vermögenshaushalt erhöht sich durch den Nachtrag um 492000 auf 5,486 Millionen Euro.

Rudolf Oesterle (PWG) hakte nach, ob die geplante Sondertilgung von einer halben Million Euro trotzdem möglich sei. Wagner sagt: „Ja, sie wird ganz normal stattfinden.“

In der Berichterstattung über die Beteiligung am Arbeitskreis Almarin hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Bernhard Raab ist natürlich Fraktionsvorsitzender der Stadtteilliste Oettingen (SLO), nicht der PWG. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.