Schüler und Lehrer in Quarantäne: Geduld statt Panik

Zwei Wochen müssen Schüler und Lehrer der Maria-Stern-Realschule in Nördlingen in Quarantäne. Warum dies kein Grund zur Panik ist, schreibt David Holzapfel in seinem Kommentar.

Von David Holzapfel

Was ist übertrieben, was ist angemessen angesichts des Coronavirus’? In Nördlingen sind unlängst drei Schulklassen der Maria-Stern-Realschule in häusliche Quarantäne geschickt worden. Sie waren auf Klassenfahrt in Südtirol, seit Donnerstagnacht auf der Liste des Auswärtigen Amts als Risikogebiet eingestuft.

Für die Betroffenen ist das sicher nervenaufreibend. Und doch ist der Vorfall kein Grund zur Panik. Vielmehr zeigt er auf, dass die Schutzmechanismen unseres Gesundheitssystems funktionieren, dass die Behörden sensibilisiert sind gegenüber dem neuartigen Virus.

Keine Panik also, aber mehr noch: Geduld. Die Ungewissheit und Unsicherheit, die viele derzeit empfinden, wird weniger werden. Virologen und andere Wissenschaftler studieren den Erreger mit großem Einsatz und sammeln Informationen. Bei den Schülern und Lehrern der Nördlinger Realschule gibt es keine akuten Erkrankungen, sagt Konrektor Kurt Wittmann. Auch sie müssen jetzt Geduld haben. Aber zwei Wochen sind schnell vorbei.

