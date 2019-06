vor 53 Min.

Schüler zeigen Krimikomödie

Theaterabend an der Realschule Maria Stern

Einen Theaterabend mit Rockmusik hat die Realschule Maria Stern veranstaltet. Die Schulspielgruppe unter der Regie von Helmut Radeck präsentierte Christine Steinwassers Kriminalkomödie „Mörder mögen’s messerscharf“. Dazwischen spielten drei Bands aus dem Projekt „School of Rock“ von Thomas Pichl. Zum Inhalt des Kriminalstücks: Obwohl Baron Ansgar von Herrschershausen (gespielt von Viktoria Zoj) schon seit gestern tot, beziehungsweise verschwunden ist, schwirrt er als Geist – nur für das Publikum hör- und sichtbar – im Schloss herum und kommentiert die Aufklärung seines Mordes.

Butler Johann (Noah Ollmann) hat dazu eigens seine Cousine Else Nehrlich (Luisa Eber) und ihren Assistenten Hugo Geist (Silas Seelig) engagiert. Ihnen gelingt es schließlich, die Hausherrin Lukretia von Herrschershausen (Jennifer Gross) und ihren Geliebten Dietmar Knör (Michelle Eichel) zu überführen. Komplettiert wird das Ensemble von zwei schrulligen alten Tanten (gespielt von Joelle Volande und Felisia Maxhaku) und dem in den Baron verliebten Dienstmädchen (Selina Schiele).

In den Pausen der drei Theaterszenen zeigten drei Rockbands von Musiklehrer Thomas Pichl die Bandbreite ihres Könnens. Neben eingängigen und bekannten Stücken der Gruppen „Survivor“ und „Sunrise Avenue“ wurde auch das deutsche Pop-Rock-Lied „Denkmal“ von „Wir sind Helden“ zum Besten gegeben. Am Ende wurden die Rockstücke dann sogar „hard“ bis „heavy“. Nach „Iron Maiden“ folgten Coverversionen von „AC/DC“ und „Metallica“. Thomas Pichl lobte die Gitarristen Jonah Wystub und Samuel Hay dafür, dass sie qualitativ in der Lage seien, eine solche Band wie Metallica überhaupt nachspielen zu können. Gesanglich überzeugend war hier Tobias Öttl, der sich bei Rockband 1 am Klavier betätigte und damit sein Multitalent demonstrierte. Einen starken Eindruck hinterließen auch Schlagzeuger Jakob Hundsdorfer, der ebenso in zwei Band mitspielte, wie die Bassistin Mareike Schaal. Die weiteren Akteure, die auf der Bühne sangen oder instrumental zu hören waren, bestachen ebenso durch große Spielfreude: Uschi Bühlmeyer, Sarah Braun, Jelena Gulich, Jasmin Sachnovski, Maresa Eger, Marie Beck, Leni Baur, Celina Peppel und Benedikt Loder. Ein besonderes Lob und ebenfalls viel Beifall erhielt die Arbeitsgemeinschaft Licht und Ton unter der Leitung von Christian Eger, die wegen des ständigen Szenenwechsels an diesem Abend alle Hände voll zu tun hatte und ihre Aufgabe perfekt meisterte. (pm)

