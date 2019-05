vor 59 Min.

Schülerfirma Dupf feiert Jubiläum in Oettingen

Zahlreiche Spender geben Geld für Oettingen-Schule in Afrika. Insgesamt kommen 54.000 Euro zusammen.

Von Jim Benninger

Es war ein großes Fest mit Musik und vielen Gästen, das die Oettinger Schülerfirma „Dupf“ zu ihrem 15-jährigen Bestehen in der neuen Grund- und Mittelschule feierte. Ein Höhepunkt dabei war der Dank der Stadt an die Spender für eine Schule in Afrika. 54.000 Euro hatten vor allem die örtliche Brauerei, eine Aktion von Stadtpfarrer Ulrich Manz, die Stadt, Vereine, weitere Unternehmen, aber auch viele Privatleute und die Schülerfirma selbst zusammengetragen, um die Erneuerung und Erweiterung der „Oettingen-Schule“ in Kaasya zu ermöglichen.

Oettingen-Schule in Afrika

Mithilfe der kenianischen Schüler und Eltern waren in der kleinen Stadt 200 Kilometer südöstlich von Nairobi 70 Prozent der benötigten Materialien gesammelt sowie Ausschachtungen für Toiletten vorgenommen worden. Die Bauarbeiten begannen in den Sommerferien 2018 mit Bedachung und Putzarbeiten in zwei bestehenden Klassenzimmern, es folgte der Bau zweier neuer, sowie die Renovierung des Verwaltungsgebäudes. Neben Strom wurden auch Dachrinnen und ein PVC-Tank zur Wassernutzung installiert sowie ein Garten und ein Teich mit Filtersystem angelegt. Neun Lehrer unterrichten nun 150 Schüler in kindgerechtem Mobiliar, Ende des Jahres schlossen 21 davon bereits erfolgreich ihre Prüfungen ab. Insgesamt zielt das Projekt darauf ab, Leistungen und Schulbildung zu verbessern, die Abbrecherquote zu senken und verbesserte Hygienebedingungen zu schaffen. In der Instandhaltung der neuen Infrastruktur sowie Ernährungsfragen werden auch Eltern geschult.

Dies alles soll die Stiftung „Fly & Help“, die bereits die Realisierung vor Ort plante, regeln. Diese hatte der einstige Westerwälder Busunternehmer und Reiseveranstalter Reiner Meutsch 2010 gegründet und damit bereits 270 Schulprojekte in Entwicklungsländern mit rund elf Millionen Euro gefördert. Dieses Jahr sollen noch mindestens 50 weitere dazukommen. Dass mit der Motivation der Spender und Eltern in Kenia „aus fast nichts, für glückliche Kinder, die beste Schule der Region wurde“, lobte auch bereits deren Direktor James Mulei.

Es war die Idee von Landrat Stefan Rößle, Geld zu sammeln, um Schulen in Afrika zu bauen. Viele Donau-Rieser Kommunen und letztlich ein bundesweites Projekt unter Schirmherrschaft von Entwicklungsminister Gerd Müller folgten der Aktion. Bei dieser wollen Landkreis- und Städtetag sowie der Städte- und Gemeindebund insgesamt 1000 Schulen in aller Welt auf den Weg bringen. Für die einst geplanten zehn Gebäude ist das Geld schon zusammen, sie sind fertig oder werden gerade gebaut.

16 weitere Schulen sind in Planung oder es wird bereits an ihnen gebaut. Rößle dankte in Oettingen den Spendern für ihre Arbeit genauso wie Bürgermeisterin Petra Wagner, die zudem an Dupf und den Schulförderverein eine städtische Spende von je 250 Euro übergab.

Themen Folgen