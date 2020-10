vor 60 Min.

Schulbusse im Ries fallen am Freitag wegen Streiks teilweise aus

In Nördlingen streiken am Freitag die Busfahrer.

Die Gewerkschaft Verdi teilt mit, dass die Busffahrer privater Omnibusunternehmen streiken. Wann genau in Nördlingen gestreikt werden soll.

Die Busfahrer privater Omnibusunternehmen werden laut einer Mitteilung von Verdi am Freitag, 9. Oktober, in mehreren bayerischen Städten streiken. Neben Kaufbeuren (Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal, ganztägig) und München (3 bis 12 Uhr), werde auch in Nördlingen gestreikt (Schwarzer Reisen, 5 bis 10 Uhr).

.„Da der Arbeitgeberverband trotz 3 Streiktage in den letzten 4 Wochen nicht mit Verdi verhandeln möchte, müssen wir wohl nochmal nachlegen“ so Silke Vorpahl, Verdi-Verhandlungsführerin. Trotz bestehendem Fahrermangels und dem Ruf der Politik nach mehr Schulbussen und nach einer Verkehrswende, verweigere sich der Arbeitgeberverband LBO jeglichen Lohnverhandlungen.

„Der Arbeitgeberverband provoziert durch ein solches Verhalten einen unnötigen Konflikt. Dabei ist jetzt die Zeit die wichtige Arbeit der Busfahrer während der Pandemie zu wertschätzen“, so die Gewerkschaftsvertreterin Vorpahl in der Mitteilung

„Uns ist wichtig: wir wollen nicht die Fahrgäste bestreiken, sondern die Arbeitgeber“, sagt Kai Winkler, Verdi-Vertreter in Bayern. Aus diesem Grund werde in München nur bis zur Mittagszeit gestreikt, um den Abendverkehr wieder normalisieren zu können.

Jörg Schwarzer, Chef des Busunternehmers, sagte unserer Redaktion, die betroffenen Schulen seien informiert und würden wiederum Schüler und Eltern über ausfallende Busse in Kenntnis setzen. Einzelne Linien oder Schulen zu nennen, sei nicht möglich, weil manche Linien mehrmals fahren, teilweise ausfielen, teilweise nicht. Viele Grundschule würden komplett mit Bussen bedient. Busse zu weiterführenden Schulen in Nördlingen fielen etwa zur Hälfte aus. Der Stadtbus und die Linien zu den Donau-Ries-Werkstätten seien sichergestellt. (pm)

