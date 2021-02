11:00 Uhr

Schulen im Kreis Donau-Ries können über Öffnung ab Montag selbst entscheiden

Ob an den Schulen im Kreis Donau-Ries jeweils Präsenz- oder Wechselunterricht möglich ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Das Landratsamt verweist auf die Schulen.

Von Verena Mörzl

Die Schulen im Landkreis Donau-Ries können ab sofort selbst entscheiden, ob sie ab Montag, 22. Februar, wieder Präsenz- oder Wechselunterricht anbieten – das gilt für alle Klassen. Auf eine entsprechende Nachfrage unserer Redaktion im Landratsamt bestätigt ein Sprecher, dass die rechtliche Grundlage dafür am heutigen Freitag geschaffen wurde. Grund für diese Entscheidung ist neben einer neuen Verordnung der sinkende Corona-Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries. Er liegt am Freitag bei 15,7.

Wann können Schulen im Kreis Donau-Ries wieder öffnen?

Ob bereits alle Eltern aufatmen können und somit die Belastung durch das Homeschooling ein Ende nimmt, ist fraglich. Ob vor Ort jeweils Präsenz- oder Wechselunterricht möglich ist, hängt unter anderem von den den vorliegenden räumlichen Gegebenheiten an den Schulen ab. Grunddsätzlich aber seien alle Bildungseinrichtungen im Landkreis Donau-Ries am Donnerstag über die geltenden Möglichkeiten informiert worden, teilt die Kreisbehörde mit. Eltern sollen sich bei Fragen an die Schulen ihrer Kinder wenden, um mehr über das weitere Vorgehen zu erfahren, heißt es weiter.

Außerdem informiert die Kreisbehörde, dass es außergewöhnlich sei, dass sich das Landratsamt schon vor der ab Montag geltenden neuen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auf die Rechtsgrundlage berufen könne. Dass die Kreisbehörde die Schulen somit früher informieren kann, wird als positiv bewertet.

Präsenzunterricht und Wechselunterricht im Landkreis Donau-Ries

Das Kultusministerium hat in einem Schreiben (FAQ) bereits diese Woche bekanntgegeben, dass ab dem 22. Februar zunächst Grundschulen, Abschlussklassen weiterführende und berufliche Schulen sowie einige Förderschulen zurück in den Präsenz- oder Wechselunterricht können. Eltern warten sehnlichst auf die Schulöffnungen.

