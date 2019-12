vor 27 Min.

Schwabinger Schaumschläger über den Klimawandel und das Abseits im Fußball

Die „Schwabinger Schaumschläger“ präsentieren satirische Lieder und Texte in der Goldenen Gans in Oettingen. Das sagt unser Autor.

Von Toni Kutscherauer

Das aus dem Bayerischen Fernsehen bestens bekannte „Vereinsheim Schwabing“ ist in der Münchner Kleinkunstszene eine Institution. Genau dort sind sie mit ihren allwöchentlichen Auftritten eine feste Größe, die „Schwabinger Schaumschläger“. Nun gastierten Michael Sailer, Christoph Theußl und Moses Wolff in Oettingen und bereiteten den rund 60 Besuchern in der „Goldenen Gans“ einen unterhaltsamen und vergnüglichen Abend.

Kurzauftritte der Schwabinger Schaumschläger in Oettingen

Die „Schwabinger Schaumschläger-Show“ ist als „Lesebühne“ konzipiert, wobei die drei Protagonisten im Wechsel selbstverfasste Texte und Lieder vortragen. Den Auftakt macht der geborene Münchner Michael „Michi“ Sailer, der auch als Buchautor, Kolumnist und Musiker bekannt ist. Bei seinen vier Kurzauftritten präsentiert er humorvolle „Theaterstücke zum Vorlesen“, die einzelnen Rollen verkörpert er natürlich alle selbst. Darin lässt er etwa ein Ehepaar über die „Kernfragen der Welt“ diskutieren: neben Streitgesprächen zum Klimawandel, Exhibitionismus und dem Abseits im Fußball wird glatt die Aufklärung des Sohnes vergessen. Die größten Lacher holt Sailer sich ab, wenn er zwei Nachtschwärmer am Tresen philosophieren lässt. So erfährt man, dass die Aussage „Ich werd’s jetzt dann mal langsam packen“ einen breiten Interpretationsspielraum lässt und warum bei wirklich jedem Grillfest irgendeiner ins Feuer fällt.

Der österreichische Liedermacher Christoph Theußl, der erst kürzlich mit seinem Soloprogramm in Oettingen gastierte (wir berichteten), übernimmt den musikalischen Part bei den „Schaumschlägern“. In seinen Songs begleitet er sich mit der Gitarre und greift dabei tief hinein ins alltägliche Beziehungs-Chaos: Im „Schuldfragen klären“ verhindert die Streitlust ein Tête-à-Tête, während in „Sentimentalität und a Packerl Romantik“ partnerschaftliches Einfühlungsvermögen vermisst wird. Im witzigen „Was wär’ der Kosmos ohne mich“ wiederum entlarvt der Sänger die Physik als „billige Tricks der Natur“.

Der Dritte im Bunde ist der Münchner Kabarettist, Schauspieler, Autor und Musiker Moses Wolff, der die „Schwabinger Schaumschläger“ im Jahr 2007 zusammen mit Michael Sailer gegründet hat. Vor acht Jahren stieß Theußl dazu, seitdem tritt das Trio jeden Sonntag im „Vereinsheim Schwabing“ auf. In seinen Texten gefällt Wolff vor allem durch seine stimmliche Variabilität, wenn er in verschiedene Rollen schlüpft. So lässt er seine angeschickerte Tante wehleidig von ihrem Sturz aufs Hinterteil berichten, hat eine kuriose Begegnung mit dem Weihnachtsmann und überzeugt als Komparse am Filmset den Regisseur, dass ein bayerischer Wurstsalat im Idealfall „sauguat“ und nicht „lecker“ ist. Nur seinen etwas wirren Rap hätte Wolff sich sparen können.

Reichlich Beifall für kurzweiligen und abwechslungsreichen Abend

Es ist ein kurzweiliger und abwechslungsreicher Kleinkunst-Abend mit humorvollen und manchmal schrägen Liedern und Texten sowie pfiffigen Wortspielereien, den die „Schwabinger Schaumschläger“ dem Publikum bieten. Vor allem ist es das lockere, unverstellte und natürliche Auftreten, welches das Trio sympathisch macht. So vergehen zwei Stunden im Oettinger Kino-Kabarett wie im Flug, ehe die Truppe nach dem „Schaumschläger-Abschlusslied“, bei dem auch Organisator Moritz Gruber mitmachen darf, mit reichlich Beifall verabschiedet wird.