Schließfächer zu massiv? Einbrecher gehen wieder

Unbekannte sind in eine Firma in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis eingebrochen. Die Polizei vermutet, dass die schweren Schließfächer abschreckend wirkten.

Unbekannte sind am Mittwoch gegen 1.30 Uhr an der Gebäuderückseite in ein Firmengebäude in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd eingebrochen. Hier hebelten sie laut Polizeibericht zwei Türen zwischen Werkstatt und Verwaltungsgebäude auf und begaben sich in Richtung der Schließfächer.

Als sie die sehr massiven Schließfächer im Eingangsbereich bemerkten, verließen sie das Objekt wieder, wie die Polizei vermutet. Ein Grund könnte noch dazu ein ausgelöstes Signal sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro beziffert. (pm)