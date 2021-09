Warum es in Schweindorf die ersten Bauplätze seit 30 Jahren gibt

Plus Familien wanderten schon ab, doch bald kann in Schweindorf wieder gebaut werden. Dass das lange nicht ging, hat mit der Stadt Nördlingen zu tun.

Bürgermeister Thomas Häfele und Ortsvorsteher Manfred Kornmann sprechen von einem bedeutsamen Freudentag für Schweindorf. Der Grund: Nach rund 30 Jahren können erstmals wieder Bauplätze im Teilort erschlossen und vermarktet werden. Ende August ist der offizielle Spatenstich für die Bauarbeiten vorgenommen worden. Dabei geht es nicht nur um das neue Baugebiet, sondern auch darum, dass eine Ringleitung für ganz Schweindorf verlegt wird, die den Ort entwässert und das Regenwasser zurückhält. Für das gesamte Projekt wird rund eine Million Euro investiert. Allein die Verlegung der Rohre, die Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, verschlingt eine halbe Million. Warum ist das erst jetzt möglich?