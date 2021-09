Schweindorf

Wieder ein Kindergarten in Schweindorf

Plus Die Hartnäckigkeit der Dorfbewohner hat sich ausgezahlt.

Von Edwin Hügler

Von einem „wundervollen Moment“ hat Bürgermeister Thomas Häfele gesprochen, als der neue Naturkindergarten in Schweindorf offiziell eröffnet worden ist. Nach acht Jahren erhält das 250 Einwohner zählende Dorf wieder einen Kindergarten, in dem sieben Jungen und Mädchen betreut werden. Eine Spezialfirma hat einen Bauwagen gebaut und großzügig ausgestattet. Außerdem steht den Kindern eine Terrasse zur Verfügung und das Ganze ist in eine Streuobstwiese in Waldnähe eingebettet. Häfele lobte das große Engagement des Vereins Habakuk bei diesem Projekt, aber auch zahlreiche weitere Männer und Frauen aus Schweindorf hätten beim Bau des Kindergartens und der Außenanlage tatkräftig mitgeholfen.

