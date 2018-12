Schwerer Unfall auf der B25 bei Nördlingen - zwei Frauen verletzt

Plus Regenwetter bremste zuerst die Kaufkraft, zum Schluss stiegen die Umsätze. Das sagen die Händler in Oettingen und Nördlingen über das Weihnachtsgeschäft.

Handel

Aus der Buchhandlung Greno in Nördlingen wird Osiander

Plus Das Unternehmen Osiander übernimmt das Geschäft in der Schrannenstraße zum 1. Januar 2019. Was sich ändert und was bleibt.