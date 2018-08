vor 38 Min.

Frau nach schwerem Unfall lebensbedrohlich verletzt

Eine 62-Jährige kollidierte mit mehreren Fahrzeugen auf der Staatsstraße 2221 bei Auhausen. Sie kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Eine 62-Jährige ist bei einem schweren Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall am Montag zwischen Wassertrüdingen und Auhausen. Eine 62-jährige Autofahrerin kam aus bisher unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie zunächst mit dem Wagen einer 50-Jährigen. Deren 12-jährige Kinder waren ebenfalls im Auto. Das Fahrzeug der 50-Jährigen geriet wegen des Aufpralls ins Schleudern, überschlug sich und kam letztlich im Straßengraben zum Liegen. Nach diesem Zusammenstoß kollidierte das Auto der 62-Jährigen nochmals mit einem 49-jährigen Autofahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern und landete mit seinem Wagen im Straßengraben. Das Fahrzeug der 62-Jährigen überschlug sich daraufhin. Die 62-Jährige war durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber wegen lebensbedrohlicher Verletzungen ins Klinikum nach Nürnberg gebracht. Die Fahrzeuginsassen der anderen beiden Autos kamen mit Prellungen und leichten Schnittverletzungen in die Kliniken nach Ansbach und Gunzenhausen. Um die genaue Unfallursache abschließend zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. (pm)

