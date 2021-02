09:57 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall bei Baldingen mit zwei Verletzten

Bei Baldingen ist es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall bei Baldingen werden am Samstagmorgen zwei Personen verletzt. Wie es dazu kam.

Bei Baldingen ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Kurz vor 6 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer auf der B 29 von Wallerstein kommend in südlicher Richtung und wollte nach links in den Inneren Ring Richtung Nördlingen einbiegen. Laut Polizeibericht übersah er dabei das Auto einer vorfahrtsberechtigten 43-Jährigen, die von links aus Richtung Nördlingen kam. Beide wurden bei dem Zusammenstoß erheblich verletzt und mussten ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden. Der 24-jährige Beifahrer der Frau blieb unverletzt.

Unfall in Baldingen am Samstag: Zwei Menschen verletzt

Die Ampelanlage war zur Unfallzeit abgeschaltet. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen 21.000 Euro. Die Polizei wurde während der Unfallaufnahme von 25 Einsatzkräften der Nördlinger Feuerwehr bei der Verkehrsregelung unterstützt. Die Straße an der Unfallstelle musste durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei gereinigt werden. (pm)

