4000 Euro Schaden: Lkw beschädigt Haus in Schwörsheim

Ein Haus ist am Donnerstag im Munninger Ortsteil Schwörsheim beschädigt worden. Doch der Fahrer fuhr einfach weiter.

Ein Lkwfahrer, der einen Container geladen hatte, hat am Donnerstag in Schwörsheim in der Hauptstraße ein Haus beschädigt. Aufgrund einer Baustelle musste der Fahrer nach links über einen Hof ausweichen. Dabei beschädigte er laut Polizeibericht rechtsseitig einen Dachvorbau bei der Hausnummer 23, sodass ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Der Fahrer des blauen Lkw kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden und fuhr einfach weiter. Der Fahrer des Lkw, sowie Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)