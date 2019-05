09:33 Uhr

Schwörsheim: Brand in Haus – 150 Helfer im Einsatz

In Schwörsheim brannte es in einem Einfamilienhaus. 150 Helfer waren im Einsatz.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Schwörsheim mussten am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr ihr Haus verlassen, da dieses voller Rauch war. Im Erdgeschoss brannte es. 150 Helfer waren vor Ort. Nach Angaben der Polizei könnte ersten Vermutungen zufolge ein technischer Defekt an der Gastherme den Brand ausgelöst haben. An der Therme und den Kabeln in der Umgebung entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Entsprechende Wasser- und Rußschäden sind noch nicht abzuschätzen. Unterstützung erhielt die freiwillige Feuerwehr Schwörsheim aus Oettingen, Munningen, Wechingen, Laub und Megesheim. (pm)

Themen Folgen