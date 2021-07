Wasserkocher schmort auf der Herdplatte

Die Freiwillige Feuerwehr Schwörsheim musste am Dienstagmorgen ausrücken - und konnte Schlimmeres verhindern.

Gerade noch Schlimmeres verhindert hat die Freiwillige Feuerwehr Schwörsheim am Dienstagmorgen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Wehr alarmiert, weil es in der Wolfsmühle rauchte. Ein auf der eingeschalteten Herdplatte stehen gelassener elektrischer Wasserkocher hatte zu schmoren begonnen. In der Küche blieb ein geschmolzener Wasserkocher und eine beschädigte Herdplatte zurück – Sachschaden rund 500 Euro. (pm)