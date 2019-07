04.07.2019

Schwungvolles Konzert mit Posaunen und Gesang

Voll besetzt war die Christkönigskirche Fessenheim beim Konzert an einem Sommerabend mit dem Kleinen Bezirkschor des Posaunenbezirks Donau-Ries und dem Ökumenischen Singtreff Harburg.

In der Christkönigskirche in Fessenheim musizieren der kleine Bezirkschor und der Singtreff Harburg

Von Peter Tippl

Paul Gerhardts „Ich singe dir mit Herz und Mund“ und das passende Vorspiel des beliebten Komponisten Traugott Fünfgeld waren kennzeichnend für ein fröhliches „hochsommerliches“ Konzert in der Christkönigskirche in Fessenheim. Der Kleine Bezirkschor des Posaunenbezirks Donau-Ries unter Leitung von Gottfried Rabel und der Ökumenische Singtreff Harburg mit Leiterin Ingrid Herde brachten fröhlichen Gesang und Musik in den wundervollen Kirchenraum der Fessenheimer Christkönigskirche.

Vom Christkönigs-Team hieß Rudolf Draxler rund 200 Gäste im vollen Gotteshaus willkommen und erläuterte den vielen auswärtigen Gästen die Konzeption der Kirchengemeinde. Vor 17 Jahren habe sich ein etwa zwölfköpfiges Team gebildet, dazu vier Mesner, die spirituelles, geistliches und gemeindliches Leben in der Gemeinde anbieten. Dies habe den großen Zusammenhalt und ein Miteinander gefördert, was auch durch zahlreiche Konzerte in der Christkönigskirche bereichert werde.

Die Moderation des kurzweiligen Konzerts übernahm Reinhard Caesperlein, Bezirksobmann der Bläser im Kreis Donau-Ries und Pfarrer für Heroldingen und Appetshofen. Der mit 25 Bläsern stark besetzte Bezirkschor fing nach der „Fanfare“ von Thomas Riegler die Zuhörer mit der schwungvollen Ouvertüre aus „Wilhelm Tell“ von Gioacchino Rossini ein. So manche Lippen bewegten sich im Publikum nach der bekannten Melodie, glänzend vorgetragen. Umsichtig, feinfühlig und wohltuend unaufgeregt leitete Gottfried Rabel seine Bläser, die bei klassischem Repertoire und bei Stücken von Richard Roblee mit Swing-Elementen absolut überzeugten. Ebenso breit gefächert die musikalischen Qualitäten des Ökumenischen Singtreffs Harburg mit seiner versierten Chorleiterin Ingrid Herde. Stücke des bekannten Liedermachers Johannes Roth, eine moderne Version von „Halleluja“ und – angesichts der hochsommerlichen Temperaturen gut gewählt – mit „Adiemus“ brachten die Sänger das Gefühl der Südsee in die Kirche. Das Lied stammt zwar aus der Feder des walisischen Komponisten Karl Jenkins, der diese Melodie aber auch für einen Werbespot einer Fluggesellschaft komponierte. Die Chorbeiträge wurden instrumental begleitet. Im Schlusswort griff Pfarrer Caesperlein das Kreuz der Christkönigskirche mit der Aufschrift „Pro Mundi Vita“ auf. „Für die Welt leben“ könne aus der lichtvollen Atmosphäre des Fessenheimer Gotteshauses von Musikern und Publikum mit nach Hause genommen werden.