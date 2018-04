vor 34 Min.

Sechsjähriger bei Radunfall verletzt

Der Bub prallt auf eine Mittelinsel. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Radunfall ist am Montag gegen 15.30 Uhr ein sechsjähriger Bub verletzt worden. Das Kind war mit seiner Familie mit dem Fahrrad auf der Kreisstraße 16 von Großsorheim in Richtung Hoppingen unterwegs. Dabei wurde dem Buben die am Ortsende eingebaute Mittelinsel zum Verhängnis. Er kam, wie die Polizei mitteilt, mit dem Einbau nicht zurecht und prallte auf die Insel. Dabei stürzte das Kind und zog sich Verletzungen auf der rechten Gesichtshälfte zu. Zu seinem Glück trug er einen Fahrradhelm. Der Verletzte kam vorsorglich zur weiteren Behandlung zusammen mit seiner Mutter in die Donau-Ries-Klinik. (dz)