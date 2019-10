vor 58 Min.

Selber eine Dampflok fahren

Bahn-Erlebnistage in Nördlingen

Die Rieser Eisenbahnerlebnistage finden am kommenden Wochenende, 12. bis 13. Oktober, im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen statt. Das Museumsbahnbetriebswerk ist an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet, Führen werden angeboten. Die große Fahrzeugschau steht für viele Besucher im Mittelpunkt. Besonders herausragend sind dabei die Dampflokomotiven der Baureihen 01, die 01 180, und 18, die bayerische S 3/6 mit der Betriebsnummer S 3/6 3673 (18 478). Es sind auch zahlreiche andere Bauarten vertreten, einige Lokomotiven werden auf der Drehscheibe vorgestellt. Außerdem wird die 107 Jahre alte Dampfspeicherlok 6601 an diesem Wochenende im Betrieb gezeigt. Sie ist die älteste betriebsfähige Dampfspeicherlok Deutschlands. Die Besucher können einen Ehrenlokführerschein machen und zwei Dampfloks auf dem Gelände unter Aufsicht selbst fahren. Zudem können sie die Modellbahnanlage des MEC Nördlingen an diesen Tagen kostenlos besichtigen. Für das leibliche Wohl wird mit regionalen Speisen und Getränken gesorgt.

Am Sonntag, 13. Oktober, werden Dampfzugfahrten nach Wassertrüdingen angeboten: Nördlingen ab 9.35 Uhr, 11.40 Uhr, 14.35 Uhr, 16.35 Uhr; Oettingen ab 9.55 Uhr, 12.00 Uhr, 14.55 Uhr, 16.55 Uhr; Wassertrüdingen an 10.15 Uhr, 12.20 Uhr, 15.15 Uhr, 17.15 Uhr. Wassertrüdingen ab 10.30 Uhr, 12.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17.30 Uhr; Oettingen ab 10.50 Uhr, 12.50 Uhr, 15.50 Uhr, 17.50 Uhr; Nördlingen an 11.10 Uhr, 13.10 Uhr, 16.10 Uhr, 18.10 Uhr. Die Fahrkarten sind beim Schaffner erhältlich. Fahrräder werden kostenlos mitgenommen. (pm)

Im Nahbereich des Museumsbetriebswerks gibt es keine Parkmöglichkeiten. Es wird daher gebeten, im Parkhaus P6 beim Bahnhof (Parkgebühr ein Euro pro Tag) zu parken. Über die Fußgängerbrücke kann man das Museum bequem erreichen.

