Selbstversuch: Feierabend-Getränk mit Hürden

Plus Was müssen Gäste beachten, jetzt da die Außenbereiche vieler Rieser Gastronomie-Betriebe wieder geöffnet sind? Ein Selbstversuch am ersten Öffnungstag.

Zugegeben, viel Hoffnung habe ich nicht. Laue Abendsonne, gegen 18 Uhr noch rund 20 Grad und der erste Tag, an dem die Außengastronomie nach gut zwei Monaten Zwangspause unter strengen hygienischen Auflagen wieder öffnen darf. Im Selbstversuch einen Platz für ein Feierabendbier zu ergattern, das erscheint mir am Montagabend fast aussichtslos, noch dazu, da einige Betriebe bekanntlich ihren Ruhetag auf den Wochenanfang gelegt haben. Die Auswahl ist folgerichtig begrenzt.

Meine Skepsis scheint sich zunächst zu bestätigen. Viele Bekannte an den Kornschrannen; ob sich wie vorgeschrieben tatsächlich nur Besucher zweier Haushalte an den Tischen zusammengefunden haben, lässt sich schwer überprüfen, für mich nicht und natürlich auch für die Wirte nicht. Sich als einzelne Person dazuzusetzen, ist nicht erlaubt und einen komplett freien Tisch gibt es nicht. Also ziehe ich weiter, meinen textilen Mund-Nase-Schutz griffbereit in der Brusttasche.

Virenschutz sticht Datenschutz

Ähnlich ist die Situation in der Löpsinger Straße. Um die vorgeschriebenen Mindestabstände einzuhalten, ist die Anzahl der Tische reduziert, alle sind besetzt. Wäre da vielleicht nicht doch noch ein Plätzchen, aber darf ich überhaupt so einfach? Muss ich den Wirt fragen, die Bedienungen, die, die schon dasitzen? Erschwerend kommt hinzu, dass die Zeit rennt. 18.30 Uhr, in 90 Minuten ist in Corona-Zeiten bekanntlich bereits Sperrstunde.

Am Marktplatz leere Stühle, Ruhetag. Also weiter Richtung Baldinger Straße und siehe da, einige freie Plätze beim Italiener und beim Griechen, sogar einzelne freie Tische gibt’s für mich. Im Schatten zwar und angesichts des vorbeirauschenden Verkehrs (trotz Spielstraße!) auch nicht unbedingt Biergarten-Atmosphäre, aber egal. Jetzt heißt es dazulernen. Nach der Bestellung folgt der notwendige Eintrag in die Anwesenheitsliste, mit Besuchsdatum, Name und Telefonnummer. Virenschutz sticht Datenschutz, merke ich. Amüsant die erste Bemerkung auf den knapp zwei Seiten: Gast XY, 18.5. und dann täglich, steht da. Das nennt man wohl einen Stammgast.

Keine Frage, das erste nicht daheim getrunkene Glas Wein im Frühling 2020 wird mir noch eine Zeitlang in Erinnerung bleiben.

