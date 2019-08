vor 32 Min.

Sichere Fahrt mit dem Autoanhänger

Was der ADAC Autofahrern rät, die einen Hänger an ihrem Wagen befestigen.

Von Bernd Schied

„Anhänger reißt Laternenmasten um“, „Anhänger löst sich und verursacht Sachschaden“ – zwei Überschriften aus dem Polizeibericht der Rieser Nachrichten in den zurückliegenden Wochen. Zwei Unfälle mit Anhänger, jeder für sich unterschiedlich. Was im Detail die Ursache war, kann der Leiter der Polizeiinspektion (PI) Nördlingen, Walter Beck, im Nachhinein nicht genau sagen. In einem Fall habe es sich vermutlich um einen technischen Defekt gehandelt. Beck spricht gegenüber unserer Zeitung davon, dass es sich bei den beiden Ereignissen wohl zufällig um zwei Unfälle innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums gehandelt habe. Daraus könne man nicht schließen, dass es mehr Unfälle mit Anhängern im Bereich der PI gebe.

Um solche Unfälle zu vermeiden, hat die Pressestelle des Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC) einige praktische Tipps parat. Absolut unerlässlich sei beispielsweise eine ordnungsgemäße Beladung. Dies gelte für große und schwere Anhänger, wie zum Beispiel Wohnwagen, Boote oder Pferdeanhänger aber auch für kleine Zweiachser, die sich zum Einkauf im Baumarkt anbieten. So könne beispielsweise eine Überladung, also dass mehr auf den Anhänger gepackt wird, als von der Betriebserlaubnis her abgedeckt, schwerwiegende Folgen haben. Gleiches gelte für eine falsche Beladung, sprich dass die eingekauften Gegenstände auf der Pritsche nicht richtig gesichert werden.

ADAC: Schwere Lasten sollten über der Achse des Anhängers transportiert werden

Deshalb, so die weitere Empfehlung des ADAC, sollten schwere Lasten unbedingt über der Achse des Anhängers transportiert und auf keinen Fall zu weit vorne oder zu weit hinten platziert werden. Nur so könne eine optimale Straßenlage mit der entsprechenden Bremswirkung erreicht werden. Ganz wichtig auch: Lasten auf Anhängern müssen so gesichert werden, dass sie selbst bei einer Vollbremsung oder plötzlichen Ausweichbewegungen nicht verrutschen, um- oder herausfallen.

Sehr sinnvoll wäre es laut dem Automobilclub, das Hängerfahren zu üben. Wer lange nicht mit Anhänger gefahren ist, sollte es unbedingt vorher auf einer großen Fläche oder einem Verkehrsübungsplatz ausprobieren. Insbesondere das Rangieren und Rückwärtsfahren sei nicht ganz einfach, so der ADAC. Nicht zuletzt deshalb, weil sich der Hänger beim Rückwärtsfahren anders verhalte, als man es erwarte: Er bewege sich nämlich in entgegengesetzter Richtung des Lenkradeinschlags. Wer einen Führerschein jüngeren Datums hat, braucht für bestimmte Anhänger eine besondere Fahrprüfung.

Vorsicht walten lassen sollte man bei starkem Wind, weil größere Ladungen eine größere Windangriffsfläche haben. Falls der Hänger einmal ins Schlingern geraten sollte, empfiehlt der Automobilclub die Geschwindigkeit durch leichtes Bremsen vorsichtig zu verringern.

