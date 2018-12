05:30 Uhr

Sie arbeiten künftig im Nördlinger Bahnhof

Zulassungsstelle in Nördlingen: Ist der Bahnhof fertig, ziehen die Beamten in der Nürnberger Straße aus. Auf dem Bild ist Friedrich Feurich zuz sehen.

Nicht nur die Zulassungsstelle wird umziehen – alle drei Nördlinger Standorte des Landratsamtes werden zusammengefasst. Wie sich die Behörde an Mehrkosten beteiligen will.

Von Martina Bachmann

Wer in Zukunft sein Auto zulassen will, der muss zum Nördlinger Bahnhof fahren. Dort wird Ende 2019 beziehungsweise Anfang 2020 das Landratsamt Donau-Ries als Mieter einziehen. Bislang arbeiten 34 Beschäftigte der Behörde an drei Standorten in Nördlingen – am Hafenmarkt, in der Herrengasse und in der Nürnberger Straße. Künftig soll es an einem Standort im Bahnhof 50 Arbeitsplätze geben, darüber wurden die Kreisräte gestern bei der Sitzung des Kreistages in Donauwörth informiert.

Aktuell ist der Nördlinger Bahnhof eine Großbaustelle. Bild: Szilvia Izsó

Dort wiederum arbeiten rund 380 Mitarbeiter in mehreren Gebäuden, ab 2019 werden weitere Räume in der Äbtissin-Gunderada-Straße zur Verfügung stehen. Im Nördlinger Bahnhof wird das Landratsamt drei Stockwerke besetzen, wie Bernhard Schmid, Teamleiter Hauptamt, Organisation und Bürgerservice, sagte. Im Erdgeschoss wird die Zulassungsbehörde den linken Flügel – vom Eingang aus gesehen – besetzen. Zudem gibt es Platz für Schulungen und Besprechungen. Zwei Bereiche bleiben der Deutschen Bahn beziehungsweise dem Betreiber der Bahnstrecke vorbehalten. Der Eingangsbereich soll auch als Wartebereich genutzt werden können. Rechts von ihm werden sich in Zukunft die Büros der Lebensmittelüberwachung, des Gesundheitsamtes, des Bürgerservices, der Kasse, der Poststelle und der Information befinden. Im ersten Stock werden Mitarbeiter aus folgenden Bereichen untergebracht: Kreisentwicklung Geopark, Informationssicherheit für Gemeinden, Straßenverkehrsangelegenheiten, Bauwesen beziehungsweise Wohnbauförderung, Integration und besondere soziale Angelegenheiten. Der zweite Stock dient allein dem Amt für Jugend und Familien.

Bahnhof: Amt für Jugend und Familien im zweiten Stock

Bislang seien die Arbeitsbedingungen im Gebäude am Hafenmarkt „nicht ideal“ gewesen, meinte Schmid. Gerade im vergangenen Sommer sei es dort sehr heiß gewesen. Der neue Standort am Bahnhof sei sowohl für die Bürger als auch für die Mitarbeiter gut erreichbar, zudem stünden ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Schmid ging auch auf die Containerstation ein, die hinter dem Postgebäude errichtet werden soll. In der Sitzung des Nördlinger Bauausschusses vergangene Woche hatte es an ihr Kritik gegeben. Man wolle die Müllbehälter nicht „einhausen“, sondern nur „einzäunen“, erklärte Schmid. Und die Schilderfirmen wollten sich selbst dort ansiedeln.

Landrat Stefan Rößle ging kurz auf den Ämterausgleich zwischen Donauwörth und Nördlingen ein. Er betonte: Man verlagere 15 Arbeitsplätze nach Nördlingen. Ulrich Lange (CSU/AL-JB) begrüßte die neue Außenstelle des Landratsamtes. Bürgerservice sei auch in einem Flächenlandkreis wichtig. Und in Donauwörth finde man zur Not auch noch weitere Gebäude.

Ursula Straka spielt auf die Reaktivierung der Hesselbergbahn an

Ursula Straka (SPD) lobte das Projekt zwar, meinte aber: Wenn die Bürger aus dem nördlichen Landkreis den Bahnhof auch noch mit dem Zug erreichen könnten, wäre man noch einen Punkt weiter. Damit spielte Straka auf die Wiederbelebung der sogenannten Hesselbergbahn an. Unterstützung erhielt sie dabei von Manfred Seel (Grün-Soziale). Von einer „überaus positiven Entscheidung in erster Linie für den Landkreis“ sprach Helmut Beyschlag (PWG/FDP), der Kreis komme den Bürgern entgegen. „Ich freue mich schon auf den Bezug des Gebäudes“, ergänzte Regina Thum-Ziegler (Frauen/ÖDP/FW). Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul sagte unter anderem, dass die Bahnreisenden in Zukunft wieder einen Unterschlupf hätten. Im Moment müssten sie auf dem zugigen Bahnsteig auf ihren Zug warten.

Wie berichtet, war es in der Nördlinger Bauausschuss-Sitzung auch um die gestiegenen Kosten für die Sanierung des Bahnhofes gegangen – auf jetzt rund fünf Millionen Euro. Rößle sagte, man zahle für die zusätzlich angemieteten Flächen einen höheren Mietpreis. Und das Landratsamt sei auch bereit, für „Extrawünsche“ 100000 Euro zu übernehmen.

Lesen Sie auch: Die 92-Millionen-Euro-Wunschliste der Stadt Nördlingen



Nördlingen: Bahnhof-Sanierung kostet mehr als fünf Millionen Euro

Rufbus nach Nördlingen: Jetzt mehr Orte

Themen Folgen