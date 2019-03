vor 34 Min.

Sie ist die erste Pfarrerin in Lehmingen

Maria Ammon bekam bei ihrer Amtseinführung neben vielen Glückwünschen auch einen Rat von ihrer neuen Gemeinde.

Von Peter Urban

Das Wetter stand genau im Gegensatz zu den strahlenden Gesichtern, die die Amtseinführung der neuen Pfarrstelle Lehmingen mit Steinhart begleiteten: Als man vom festlichen Gottesdienst in der Sankt Martinskirche – begleitet von der Blaskapelle Lehmingen – zum anschließenden Empfang ins Bürgerhaus zog, öffnete der Himmel seine Schleusen und ein eisiger Wind trieb die Gäste ins Warme. Dort angekommen fand ein überaus herzlicher Empfang in der neuen Gemeinde statt. Der Saal war voll, gut gelaunte Redner überbrachten der neuen Pfarrerin ihre Glück- und Segenswünsche und das ein oder andere Begrüßungsgeschenk.

Eine so junge Pfarrerin, eine so hübsche dazu, das zog sich durch alle Reden. Von Vizelandrat Reinhold Bittner über Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner bis zu den Vertrauensfrauen der Kirchenverwaltungen Lehmingen und Steinhart, Nadine Fackler und Carmen Meyer. So offen die Arme, mit denen Maria Ammon empfangen wurde, so offen zeigte sich die neue Pfarrerin.

Oettingen hat sie mit einem Strafzettel begrüßt

Sie stellte ihren Verlobten vor, ihre Familie und sie bedankte sich bei allen, die sie auf ihrem bisherigen Lebensweg begleitet hatten. Nicht nur einmal hatte sie die Lacher auf ihrer Seite, zum Beispiel bei der Anekdote, wie sie die Stadt Oettingen begrüßt hatte – nämlich mit einem Strafzettel in der 30er-Zone vor dem Krankenhaus. „Da ist jetzt allerdings alles vom Tisch“, bestätigte Pfarrer Ulrich Tauber (der Ersatz-Uli, wie ihn mehrere Redner launig bezeichneten). Tauber moderierte den Empfang und er ließ es sich auch – trotz Erkältung und deutlich angegriffener Stimme – nicht nehmen, sich selbst am Keyboard begleitend, eines der „bekanntesten Marien-Lieder“ (wie er sagte) selbst zu singen: „Let It Be“ von dem Beatles.

Es wurde auch nicht vergessen, zu erwähnen, dass in über Tausend Jahren Kirchengemeinde Lehmingen Maria Ammon als erste Frau dieses Amt übernimmt. Und auch mit dezenten „Warnungen“ waren einige Grußworte versehen, denn, das müsse man als Neubürgerin wissen, Steinhart wäre ja mehr dem Frankenland zugewandt, während die Lehminger bodenständige Rieser seien. Diese Unterschiede gelte es zu berücksichtigen, aber man sei sich sicher, dass die neue Amtsinhaberin mit ihrer einnehmenden Art diese Hürden alle „spielend nehmen“ würde. Als dann die Kleinsten der Gemeinde ihrer Maria ein Ständchen („Spitze, dass du da bist“) und Blumen überreichten, war das Eis, dass es ja gar nicht gegeben hatte, endgültig gebrochen.

Solch einen Start in eine neue Stelle würde sich jeder wünschen: ein spürbares Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung und ein Vertrauensvorschuss ist es allemal. Maria Ammon versprach, dieses Vertrauen in ihre Gemeindearbeit mitzunehmen und alles Gute, das ihr jetzt schon in Lehmingen begegnet sei, auf auf ihre Art und mit ihrem Einsatz für die Menschen zurückzugeben.