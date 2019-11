Sie organisiert Hilfe für die Nachbarn

Plus Sieglinde Besel ist die Koordinatorin der Nachbarschaftshilfe „Helfende Hände“. Was sie alles organisiert.

Es hatte durchaus Modellcharakter, als im November vor genau sechs Jahren die Nachbarschaftshilfe „Helfende Hände“ in den drei Gemeinden im Herzen des Rieses angestoßen wurde. Im Mai 2017 war Sieglinde Besel als Koordinatorin eingestellt worden, sie agiert seitdem als Zentralfigur vom Deininger Rathaus aus.

Zehn Jahre Arbeit in der Verwaltung am Altenheim St. Vinzenz und lange Erfahrung als ausgebildete Tagesmutter qualifizierten die ebenso energische wie herzliche Frau zu diesem Amt. Sie bietet Senioren für zehn Euro die Stunde, von denen neun Euro an die Helfer gehen, jede Art von Hilfe an, damit sie möglichst lange ihre Gewohnheiten und damit die Lebensqualität aufrecht erhalten können. 15 Helfer zwischen 17 und 80 Jahren waren sofort aus dem Stand bereit und freudig betont sie: „Bis heute musste ich keinen einzigen bitten, sie meldeten sich durch die Bank freiwillig.“

Nur eine Art der Hilfe kann sie für die Nachbarschaftshilfe nicht organisieren: Schnee schippen

Von der Begleitung zum Wochenmarkt inklusive Fahren und Taschen tragen bis zur Gartenpflege organisiert sie jede Hilfe. Einzige Ausnahme: Schnee schippen – das würde den Rahmen sprengen. In dem Fall ruft sie in der Nachbarschaft der Hilfesuchenden an und initiiert die direkte Hilfe vor Ort; ebenso findet sie immer einen Weg, wen Menschen außerhalb ihres Wirkungskreises Deiningen, Wechingen und Alerheim anrufen. Sieglinde Besel beweist Fingerspitzengefühl, damit zwischen Helfern und Hilfesuchenden die Chemie stimmt: „Die Helfer sollen nicht aus dem gleichen Dorf stammen, denn Diskretion ist besonders wichtig“, sagt sie. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Senioren an jungen Leuten Gefallen finden – unter anderem, weil gerade diese am besten zuhören können. Im Zentrum steht für die Koordinatorin derzeit „Auf Rädern zum Essen“, wo wöchentlich 40 bis 50 Senioren zu einem Lokal in Rudelstetten gefahren werden. Dabei gehe es weniger um das Essen, als um die Geselligkeit und das Angehen gegen die Einsamkeit unter der Woche; das gelte auch beim wöchentlichen „Mitanand“ im Trachtenheim Deiningen.

Die Gesprächsthemen sind erstaunlich: „Es geht fast gar nicht um Krankheit oder Leiden, sondern rund um das alltägliche Leben“, sagt Sieglinde Besel; bei Frauen um Kochen und Garten, bei Männern derzeit um Reifenwechsel und andere Aufgaben. Demente Menschen finden in der Erinnerung zusammen, tauschen sich beispielsweise detailliert darüber aus, wie sie den Mauerfall erlebten. „Gerade deshalb, weil sie sich mehr fürs Leben als fürs Kranksein und sterben interessieren, sind etliche von ihnen wohl so alt geworden“, sieht Sieglinde Besel die heilsame Wirkung, wenn man grundsätzlich das positive überwiegen lässt.

Verschiedene Generationen könne man zum Beispiel mit Gärten zusammenbringen

Ein gutes Zeichen sei auch, wenn Über-90-Jährige auf ihr gepflegtes Äußeres achten und beispielsweise vor angekündigten Foto-Dokumentationen extra zum Frisör gehen. Die Koordinatorin hat klare Vorstellungen, was die Zukunft bringen wird: „Ärzte werden immer mehr zum Thema, wenn man die Klienten hinfährt.“ Sie betont, dass man Taxiunternehmen keine Konkurrenz macht und nur Fahrten in Kombination mit Betreuung anbietet. Konzentrierte Einkaufsfahrten mit mehreren Personen werden ebenso Thema sein wie Angebote zu Fitness und Ernährungsberatung oder das Fernziel, ein komplettes Jahresprogramm aufzustellen mit Ausflügen und anderen Highlights. Generationen könne man praktikabel zusammenbringen, zum Beispiel wenn ganz junge Familien, die keine Gärten haben, die Gärten von Senioren pflegen.

Was auch immer die Koordinatorin plant, sie sieht in der Nachbarschaftshilfe eine Vorbildfunktion: „Künftig sollte sich jede Gemeinde so etwas leisten.“